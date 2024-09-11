屯門富健花園天降石屎擊傷3途人　屋宇署：結構沒有明顯危險

屯門發生高空墮物傷人案。今日（11日）下午5時許，富健花園一個超市，上址大廈外牆有一塊一米乘一米的石屎墮下，擊傷路經上址的3名途人，他們頭部及手部受傷，清醒送院治理。屋宇署派職員到場視察後，指大廈的整體結構沒有明顯危險；大廈物管公司承諾明日（12日）起全面檢查相關外牆飾面，移除可能仍有鬆脫的紙皮石。



大廈牆身有一塊一米乘一米的石屎墮下。（梁偉權攝）

事發今日（11日）下午5時許，警方接獲報案，龍門路45號富健花園一個超市對開，報稱有一塊一米乘一米的石屎墮下，擊傷路經上址的3名途人。意外中，兩女一男分別頭部及手部受傷，所幸清醒，由救護員送往屯門醫院治理。

現場所見，大量瓦礫碎片遺留地上，墜落在商舖門前，大廈外牆有一幅石屎剝落。屋宇署派職員到場視察，警方圍封有關路段，並調查意外成因。傍晚，有關愛隊成員在場協助，在巴士站附近，引導居民使用其他通道，避免途經過上址。

屋宇署指大廈整體結構無明顯危險 物管明日起全面檢查外牆

屋宇署指，於今日（11日）下午約5時半接獲警方通知後，隨即派員視察，發現上址面向龍門路的4樓平台外牆位置，有一幅約900毫米乘900毫米的紙皮石及批盪剝落；而該大廈的整體結構沒有明顯危險。

按屋宇署人員要求，有關大廈物業管理公司已即時安排承建商，於涉事位置豎設臨時保護措施，並承諾於明日（12日）起全面檢查有關外牆飾面，以及移除可能仍有鬆脫紙皮石，以確保公眾安全。受影響的行人路暫時仍然圍封。署方會繼續跟進有關情況，以確保公眾安全 。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任

警方指，下午5時15分接獲途人報案，指上址懷疑有石屎碎塊從高處墮下並擊中3人，分別為68歲姓簡男子、65歲姓胡女子以及66歲姓吳女子。人員接報到場，經初步調查，相信上址大廈外牆有一塊石屎剝落，其碎塊擊中路經途人。案件列「高空墮物—有人受傷」，交由屯門警區刑事調查隊第三隊調查，暫未有人被捕。