跨部門油尖打擊非法勞工及掃黃　24男女被捕

警方表示，油尖警區聯同相關部門，昨日（11日）展開代號「冠軍」暨「烽火」的打擊非法入境者和非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，總共拘捕24人。



警方拘捕24人。（警方提供）

行動中，執法人員共拘捕17名內地女子、4名外籍女子及3名非華裔男子，年齡介乎23歲至49歲。他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」及「未得授權在香港接受僱傭工作」等，所有被捕人現正被扣留調查，部份被捕人稍後將交由相關部門跟進。

據了解，涉案內地女子持雙程證到港，其中3名被捕外籍女子來自印尼，餘下1人來自菲律賓，涉案非華裔男子來自印度，他們持護照到港。

警方拘捕24人。（警方提供）

警方重申，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。