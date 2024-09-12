九巴車長疑行車時吸煙低頭看電話　目擊者指摘妄顧乘客安危

公共巴士上明文規定禁止吸煙，車長獲授權執行有關禁煙措施。但如果車長自己在車上吸煙，又誰去執法? 有目擊者向《香港01》提供資料，指一名九巴車長，涉嫌在行車期間吸煙，及低頭看電話，認為此舉妄顧乘客安危，故已向九巴作出投訴。《香港01》正向九巴查詢相關事件。



涉事巴士車長在巴士行駛期間，手持懷疑點著的香煙，並將手擱在打開的車窗上。(讀者提供圖片)

《香港01》接獲讀者提供數張圖片，其中一張可見一輛九巴在屯門公路慢線行駛中，上層亮起車廂燈，並載有乘客；另一張相則相信從中線車輛拍攝，近攝慢線巴士司機位，可見車長坐在駕駛席上，右手手持燃點的香煙，擱在已打開的車窗上。

據該目擊者指出，事發時間為9月11日晚上約10時半。當時乘坐私家車在屯門公路往九龍方向中線行駛，途至深井附近時，發現於慢線行駛的巴士，司機竟打開車窗吸煙。由於私家車車速較快，已超越了巴士，司機於是將車收慢與巴士接近平排，目擊者隨即用電話拍下巴士司機手持香煙一刻。

他指，由發現到減速、到拍攝完成，整個過程維持約3分鐘；此外，他亦發現該車長不時低頭看電話，認為此舉妄顧乘客安危，故已向九巴作出投訴。

依圖片所見，涉事巴士正在行駛屯門公路由屯門出九龍方向的路線，上層當時有乘客。(讀者提供圖片)

根據《吸煙(公眾衞生)條例》(第371章)第4條規定，任何人都不可以在公共交通工具內作出吸煙行為。公共交通工具包括公共巴士、公共小巴、的士、地下鐵路列車、九廣鐵路列車、輕便鐵路車輛、電車、山頂纜車或渡輪等。任何公共交通工具的司機、指導員、檢票員、收票員或管理人等都已授權執行有關禁煙措施。