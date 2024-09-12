偽造LV月餅餐具套裝　冒牌流心奶黃月餅　海關拘5人檢逾560件假貨

臨近中秋佳節，海關於8月28日至9月9日採取打擊不法份子藉中秋節出售冒牌月餅及應節物品的侵權活動。行動中，海關拘捕5人，檢獲26盒懷疑冒牌月餅，以及超過560件懷疑冒牌物品，包括燈籠及餐具等，市值約2.8萬元。



海關檢獲26盒懷疑冒牌月餅，以及超過560件懷疑冒牌物品，包括燈籠及餐具等，市值約2.8萬元。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任廖聞晉表示，海關利用大數據系統、風險評估等分析，發現有人利用網上平台出售懷疑冒牌月餅。另外，海關在市面巡查期間，發現有零售店舖出售懷疑冒牌燈籠，售價為8至40元，是正貨價錢2至3成。

海關人員喬裝顧客進行試買，經過深入調查，以及在商標持有人協助下，連日採取執法行動，識破2個售賣懷疑冒牌月餅的網上帳戶，並且搜查一個位於南區的住宅單位，檢獲26盒懷疑冒牌月餅，以及28件懷疑冒牌餐具。另一方面，海關人員在市面巡查期間，突擊搜查3間位於屯門和元朗的零售店鋪，檢獲540個懷疑冒牌燈籠。海關正來源追查冒牌物品來源。

行動中，海關共拘捕2男3女，年齡介乎21至70歲，當中包括2名網上售賣冒牌月餅賣家及3名零售店店主及售貨員；初步相信2名網上賣家為獨立經營。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

廖聞晉提到，是次檢獲懷疑冒牌月餅涉及多個品牌，當中一個品牌主要售賣皮具及時裝等，並無設計及生產該款月餅及餐具。而歹徒以600至800元在網上發售偽造該品牌的月餅及餐具套裝。從海關提供的圖片可見，被冒充的品牌為LV（Louis Vuitton）。

根據商標持有人提供的資料，品牌並無設計及生產該款月餅及餐具。（黃偉民攝）

而另一個品牌的懷疑冒牌月餅，則被抄襲其正貨包裝盒的外觀設計及註冊商標。在包裝盒的正面可見，正貨是印有「Magical」的字樣，而冒牌包裝則串錯為「Magieal」，把「C」變成「E」。

正貨是印有「Magical」的字樣，而話冒牌包裝則串錯為「Magieal」，把「C」變成「E」。（黃偉民攝）

在包裝盒側面，正貨包裝盒面凹凸紋較為細緻，冒牌印刷則參差，凹凸紋都較為模糊，與正貨有明顯分別。同時，正貨月餅的食用日期只有兩個，分別是2024年9月27日或2024年10月17日或之前；冒牌月餅的最佳食用日期卻寫上不同日子。

月餅的包裝袋上，正貨印有兩行「流心奶黃月餅」字樣，當中第一行為繁體字，第二行為簡體字；但冒牌月餅包裝袋的兩行字樣同為簡體字。

正貨包裝盒側面有防偽標籤，當揭開標籤，底層會有一組彩色的防偽碼及二維碼。經過官方指定的手機用程式掃瞄二維碼後，可以連結到指定網站查詢貨品的真偽，同時亦會顯示這個二維碼首次被查詢的日期以及時間。冒牌月餅包裝盒側面同類有標籤，惟二維碼不能透過官方指定的手機應用程式通過驗證；甚至有部分冒牌月餅欠缺防偽標籤。

在售價方面，正貨的零售價為港幣284元，懷疑冒牌貨嘅售價為港幣220元，價錢是正貨大約7成。

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正貨的零售價為港幣284元，而懷疑冒牌貨嘅售價為港幣220元，價錢是正貨大約7成。（黃偉民攝）

由於市民會直接食用月餅，海關相當關注涉及物品的安全性以及品質，將把月餅樣本送往政府化驗所作進一步化驗，測試當中是否含有對人體有害的物質。

中秋節將至，海關會繼續加強市面及網上巡查執法，打擊售賣冒牌食品，以及一批應節物品的侵權活動。海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店鋪或網店，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。同時提醒售賣物品的人士切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑侵權活動。