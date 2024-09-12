油麻地奪命工傷｜貨物起卸區男子被貨物壓中重傷　送院搶救惜不治

今日（12日）下午1時24分，油麻地貨物起卸區發生工業意外，一名男工人被貨物壓中，頭面嚴重受傷。救護車到場將傷者送往廣華醫院，其間以自動心外壓機進行急救，惜最終不治。工友陪同送院，警方正調查事故起因。



現場消息指，兩名工人運載一個石熱焗爐到貨物起卸區，準備送上船轉運到澳門。落貨期間發生意外，放在尾板的貨物因為重量傾斜，壓住司機背部。司機面部朝地倒臥，另一人立即呼救，船務公司職員聞聲趕至，用唧車將貨物唧起救人。

貨車尾門打開，車尾位置有一部唧車和貨物。

現場所見，一輛貨車的尾門打開，車尾位置有一部唧車和貨物；貨物有鐵架和木框等。現場遺下一灘血迹，並有傷者的一隻鞋。

勞工處表示，高度關注今午在油麻地一貨物裝卸區發生的致命工作意外，一名男工在協助卸貨期間，被翻倒的貨物壓中，送院後證實不治。勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

處方發言人指，意外後已即時派員到場調查，並已向有關僱主發出「暫時停工通知書」，停止其在該工作地點進行卸貨及處理貨物的工作，直至信納有關僱主已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。勞工處正調查意外成因，若調查發現有違例事項，定會依法處理。

油麻地貨物起卸區男子被貨壓傷，送院搶救。（黃學潤攝）