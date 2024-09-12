深水埗婦派貨斷正　海關搗兩儲存倉檢30萬支私煙值$135萬

海關人員今日（12日）早上在深水埗進行反私煙行動，成功搗破2個私煙儲存倉庫，檢獲約30萬支懷疑私煙，市值估計約135萬港元，應課稅額接近100萬港元，拘捕一名60歲、報稱無業的本地女子。據知，所有檢獲的懷疑私煙為傳統煙草，並無電子煙。



海關拘捕一名60歲、報稱無業的本地女子，相信她負責派送私煙。（蔡正邦攝）

香港海關稅收罪案調查科調查主任黃洛維指，今日早上8時，海關人員在深水埗巡查，發現一名女子形跡可疑，手持一個起角的尼龍袋，於是上前截查，發現袋內有1000支懷疑私煙。隨即押解該名女子到附近一個住宅單位搜查，於約40尺的劏房單位內，發現約24萬支私煙。海關人員隨後於另一相鄰約60尺單位內，再檢獲約6萬支私煙。案件共檢獲約30萬支私煙。

初步調查顯示，兩個單位被用作私煙儲存倉庫，相信被捕女子負責從單位內取出私煙在附近派送，海關估計已營運數月。案件涉及多種香煙品牌，以迎合不同消費者的需求。

海關搗破2個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲約30萬支懷疑私煙。（蔡正邦攝）

此外，犯罪集團企圖利用市區人口密集的住宅單位進行掩飾儲存私煙，以便於區內運送，增加海關人員執法難度。我們相信此次行動成功搗破供應深水埗區的私煙儲存及分銷中心，案件仍在調查中，海關將繼續追查此批私煙來源，不排除有更多人被捕。

海關提醒市民，買賣非法煙草同屬違法行為。根據應課稅品條例，任何人如處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。