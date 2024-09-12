海泓道奪命車禍｜「模範丈夫」遺4妻女　遺孀徬徨學費：佢好顧家

大角咀海泓道今午（12日）的致命車禍，姓曹（51歲）好好先生被懷疑違例左轉的旅遊巴撞倒，命喪輪下。死者遺下妻子及3名女兒，最細一個就讀中三。曹太向《香港01》透露，丈夫為家中經濟支柱，不捨稱：「佢好顧家‥‥‥」連親戚亦大讚死者是「模範丈夫」，惜大好家庭遭逢巨變，令人心酸。



曹太表示，與丈夫育有3名女兒，幼女就讀中三，其餘兩名女兒則就分別就讀大學一年級及大學三年級。她續稱，丈夫從事地盤工人20多年，擔任雜工，今日是在政府合署停車場地盤上班。她又指，丈夫兩個月來開工不足，積蓄亦不多，只是剛好夠「走盞」。

丈夫作為家中經濟支柱，曹太形容丈夫十分顧家，平常下班後亦會早早回家，不時亦會替她買餸，親戚亦大讚他是「模範丈夫」。曹太坦言，雖然自己有在工廠上班幫補家計，但對未來情況亦感擔憂，因為除殮葬費外，家中尚有3名女兒需供書教學，其中兩女大學學費高昂，因丈夫無積蓄留下，單靠自己的月入萬多元，實在不足以支撐生活。

涉事旅遊巴（右）疑違例左轉。（車CAM截圖）

對於該旅遊巴違規左轉，曹太痛斥司機一次違規令其家庭「散哂」，她指平常丈夫過馬路十分小心，「佢好小心㗎，佢會等轉咗綠公仔先過馬路，佢都唔估到架車會咁樣衝咗嚟！」

男子被撞倒地，昏迷不醒。（ 讀者梁先生提供）

意外發生於今日（12日）中午12時許，姓曹（51歲）男事主，在海泓道與海庭道燈位被旅遊巴撞倒。曹男身體多處受傷，重創昏迷，由救護車送往廣華醫院搶救，證實不治；警方以「危險駕駛導致他人死亡」拘捕姓劉（50歲）旅遊巴男司機，他正被扣查。

據讀者提供的車cam可見，當時「綠公仔」亮着，旅遊巴疑在不可左轉的路口違例轉彎，撞倒並輾過傷者。有途人嚇到彈起。讀者梁先生指：「嗰度係紅綠燈位，當時行人綠公仔，我自己都停咗車。」但對面線涉事旅遊巴卻左轉駛入海泓道，撞到及輾過事主。他稱：「旅遊巴好明顯唔啱。」

涉事旅遊巴（右）疑違例左轉，嚇到一名途人彈起。（車CAM截圖）