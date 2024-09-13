灣仔食店血案內情｜女店主疑另起爐灶惹禍　警拘舊拍檔及2勝和男

灣仔駱克道一間小食店，前日（11日）凌晨發生斬人血案，50歲女店主被刀手襲擊，斬傷手腕和背部。警方反黑組接報後迅速鎖定嫌疑人，拘捕懷疑主謀及兩名黑幫勝和男。據了解，事件疑因女傷者與舊拍檔在生意上出現分歧而拆夥，並另起爐灶，懷疑惹起對方不滿，策劃報復行動。



警員封鎖小食店對開調查。（陳永武攝）

案發於本周三（11日）凌晨2時許，50歲姓林的女事主在駱克道137至147號香江大樓地下一間小食店外抽煙，突然兩名兇徒走近，其中一人手持牛肉刀向她施襲。女事主右手腕中刀，背部瘀傷。兇徒得手後跳上的士逃去無蹤，傷者報警後由救護車送往律敦治醫院治理。

灣仔警區反三合會行動組經翻查及分析大量閉路電視片段後，同日在柴灣、灣仔及葵涌，以涉嫌「傷人」罪名拘捕3名男子（21歲至65歲），分別報稱任職商人及無業，並在被捕人單位內檢獲一把懷疑犯案時所用的開山刀及穿着的衣物。

警員封鎖小食店對開調查。（陳永武攝）

店外鐵罐遺下少量血跡。（陳永武攝）

消息稱，女事主與其中姓余（65歲）的疑犯是生意舊拍檔，他們早年合夥在駱克道經營一間小食店。其後二人因小食店的盈利攤分及擁有權上出現分歧。雙方不歡而散，女事主退出，並於駱克道香江大樓外另起爐灶，開設另一間小食店，懷疑有人懷恨在心。

女傷者清醒送院。

案發時女事主在小食店外抽煙，其間遇襲被一名刀手斬傷，另一同黨在旁把風，得手後全部逃脫。警方事後翻查閉路電話，拘捕把風男子及僱用他的同門，兩人均有黑社會勝和背景，同時亦拘捕疑為背後策劃事件的余某，惟刀手至今仍未落網。