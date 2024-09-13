車cam｜青衣男駕車連環「閘車」　兩度落車罵人　網民﹕入硬危駕

網上流傳一名男司機駕駛態度惡劣，一眾網民直斥其非，批評其行徑已觸犯危險駕駛罪行，呼籲警方介入調查。一段沒有聲音的車cam影片，顯示拍攝在昨日（12日）下午5時許，當時片主的車輛沿青衣楓樹窩路右線北行，其間一輛黑色凌志私家車沿鄰線駛至，在沒有打燈的情況下嘗試切線不果。有人疑惱羞成怒，一直尾隨片主的車輛，當駛到担杆山交匯處時，凌志成功扒頭，並在迴旋處停下，打橫攔在片主的車輛前方，一名身穿黃色上衣的眼鏡男司機隨即下車，指手劃腳，狀甚激動，似是在斥罵片主。



片主未有理會，立即扭左駛離現場，並往青荃路駛去。怎料黃衣男不肯罷休，登車追上，其間一邊行車，一邊將上身伸出車窗外「手指指」，更再次截停片主車輛，落車走近司機車窗位指罵洩憤。其後他返回凌志並開車，但事件仍未告一段落，可見凌志一直在片主車輛前方慢駛，當駛上青荃路天橋時，更突然急煞停車，幸片主來得及收掣，未釀成意外。



涉事凌志私家車在楓樹窩路試圖切線不果。（網上影片截圖）

網民直斥凌志男司機駕駛態度有問題，認為已觸犯不小心駕駛、甚至是危險駕駛，「淨係由迴旋處閘車開始, 已經夠料做得」、「唔可以告三次咩？ 兩次閘車落地 ， 一次重dup 車」、「入硬老危」、「加多條刑事恐嚇先，佢令到車主好驚驚喎」、「如果無前傳，呢條友應該係瘋狂駕駛，支持搞大佢直到佢釘牌。狂燥症唔好揸車出嚟害人。」

網民均呼籲片主盡快向警方舉報事件，認為該司機隨時成為馬路炸彈，危及其他駕駛人士，「由楓樹窩路玩到上北橋，唔做嘅話點都講唔通啦。係迴旋處或者北橋玩嘢，隨時大塞車。」、「千祈唔好放過呢啲馬路炸彈，以免危害其他道路使用者！」