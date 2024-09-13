內地男涉最少13宗爆竊案　吼低層單位　撬窗入屋不果斷正

一名34歲內地男子，自今年1月起多次以雙程證來港犯案，牽涉最少13宗住宅爆竊，損失金額約51萬元。前日他在黃大仙區撬窗再次企圖爆竊之際，被埋伏警員當場拘捕。



東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵。（黃偉民攝）

警方東九龍總區重案組總督察蘇志兵稱，今年上半年爆竊案的數目，比去年同期增加112宗，上升19.6%，同時牽涉低層住宅單位的爆竊案亦有上升。東九龍總區刑事部根據深入調查及情報分析，並與內地部門進行情報交流，鎖定一名34歲內地男子。

該名男子由今年1月開始，多次以雙程證來港，主要針對一些接近大廈平台的低層住宅單位作案，事前「踩線」視察環境，入夜後趁單位住戶離開即採取行動，沿大廈外牆水管或樓梯爬上平台，然後用螺絲批等工具撬窗進入爆竊。

警方在疑犯身上檢取涉案用的螺絲批、衣物及港幣1,700元。（黃偉民攝）

警方在疑犯身上檢取涉案用的螺絲批及衣物等。（黃偉民攝）

蘇續指，警方一直留意疑犯行蹤，至9月7日他再次入境，於是積極追查。至前日（9月11日）下午，警方發現疑犯再次出動，在黃大仙多個屋邨踩線尋找目標單位。當日傍晚，疑犯爬上目標大廈的1樓平台，用螺絲批撬開單位窗戶，惟不成功，沿路折返時，探員即現身採取拘捕行動，以企圖爆竊及爆竊罪名拘捕他，在其身上檢獲涉案用的螺絲批、衣物，以及港幣1,700元，他現正被扣留調查。

疑犯為增加警方調查難度，曾在作案時換衫及及戴上手套。警方相信他至少牽涉13宗東九龍及新界南總區的住宅爆竊案件，相關單位損失現金及珠寶首飾等，總值51萬元。

蘇志兵表示，市民可以考慮在家安裝防盜系統，例如閉路電視、智能移動感應器等，或於窗戶安裝具感應功能的警報器。（黃偉民攝）

蘇志兵表示，匪徒往往取易不取難，通常向低設防的單位出手，亦會向接近平台的低層單位出手。他呼籲市民務必要做好家居保安措施，例如安裝窗花、加固鎖頭，出門前或入睡前，應鎖好門窗。市民亦可以考慮在家安裝防盜系統，例如閉路電視、智能移動感應器等，或於窗戶安裝具感應功能的警報器，並應盡量避免在家留下過多現金或貴重財物，否則應鎖好貴重物品。

蘇志兵呼籲市民務必要做好家居保安措施。（黃偉民攝）

蘇志兵呼籲市民務必要做好家居保安措施。（黃偉民攝）

他重申，爆竊為嚴重的刑事罪行，根據香港法例第210章盜竊罪條例，一經定罪最高可被判監14年，市民切勿以身試法。