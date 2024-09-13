臨近中秋「月餅騙案」湧現　警上周接至少4宗網購騙案涉款6500元

警方社交平台「CyberDefender 守網者」日前發文分享，指臨近中秋，涉及月餅或月餅禮券的網購騙案增加。上周警方接報至少4宗案件，涉款約6,500元。警方提醒，中秋前夕，預計月餅、水果、紅酒、禮物籃等食品，可能成為騙徒的幌子。網購食品難以確定食品來源及是否符合安全標準，市民應盡量光顧有信譽的店舖，切勿相信以低價招徠的貨品。



警方提醒近日涉及月餅的騙案有上升。（守網者圖片）

警方呼籲，付款前，可到守網者網站 ( https://cyberdefender.hk )的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入平台名稱、網址、電話、收款賬號。

警方提醒近日涉及月餅的騙案有上升。（示意圖，GettyImages）

▼冒牌月餅湧現 海關教路點分辨▼



海關昨日（12日）亦召開記者會交代打擊冒牌月餅及應節物品的侵權活動。行動中，海關拘捕5人，檢獲26盒懷疑冒牌月餅，以及超過560件懷疑冒牌物品，包括燈籠及餐具等，市值約2.8萬元。

是次檢獲懷疑冒牌月餅涉及多個品牌，當中一個品牌主要售賣皮具及時裝等，並無設計及生產該款月餅及餐具。而歹徒以600至800元在網上發售偽造該品牌的月餅及餐具套裝。從海關提供的圖片可見，被冒充的品牌為LV（Louis Vuitton）。

根據商標持有人提供的資料，品牌並無設計及生產該款月餅及餐具。（黃偉民攝）

另一款懷疑冒牌月餅，屬於美心集團，被抄襲其正貨包裝盒的外觀設計及註冊商標。在包裝盒的正面可見，正貨是印有「Magical」的字樣，而冒牌包裝則串錯為「Magieal」，把「C」變成「E」。

正貨是印有「Magical」的字樣，而話冒牌包裝則串錯為「Magieal」，把「C」變成「E」。（黃偉民攝）

在包裝盒側面，正貨包裝盒面凹凸紋較為細緻，冒牌印刷則參差，凹凸紋都較為模糊，與正貨有明顯分別。同時，正貨月餅的食用日期只有兩個，分別是2024年9月27日或2024年10月17日或之前；冒牌月餅的最佳食用日期卻寫上不同日子。

月餅的包裝袋上，正貨印有兩行「流心奶黃月餅」字樣，當中第一行為繁體字，第二行為簡體字；但冒牌月餅包裝袋的兩行字樣同為簡體字。

正貨包裝盒側面有防偽標籤，當揭開標籤，底層會有一組彩色的防偽碼及二維碼。經過官方指定的手機用程式掃瞄二維碼後，可以連結到指定網站查詢貨品的真偽，同時亦會顯示這個二維碼首次被查詢的日期以及時間。冒牌月餅包裝盒側面同類有標籤，惟二維碼不能透過官方指定的手機應用程式通過驗證；甚至有部分冒牌月餅欠缺防偽標籤。

在售價方面，正貨的零售價為港幣284元，懷疑冒牌貨嘅售價為港幣220元，價錢是正貨大約7成。