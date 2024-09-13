6前印傭逾期居留做食品製造廠清潔工　各被判囚15個月　1僱主被捕

6名前外籍家庭傭工在港逾期逗留，受僱做清潔工作，被入境處人員拘捕，昨日（12日）在沙田裁判法院被判入獄；一名僱主被捕候查。



入境事務處（入境處）外傭專責調查組人員於本周二（10日）在荃灣區一間食品製造廠進行反非法勞工行動。行動中拘捕6名印尼籍女子，年齡介乎33至46歲。被捕時，她們正在從事廠房樓層的清潔工作。調查人員在查問時發現該6名女子為前外籍家庭傭工，並在港逾期逗留。一名涉嫌聘用該6名非法勞工的僱主亦被拘捕，有關案件仍在調查中。

6名被捕女子今日在沙田裁判法院受審。（資料圖片）

被捕6名前外籍家庭傭工昨日在沙田裁判法院被控違反在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作及在港逾期逗留。她們均承認控罪，各被判處監禁15個月。

入境處發言人警告：「根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。」

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰會由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

根據法院判例，任何人士在決定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定有關僱員是可合法受僱。除了查閱僱員的身份證外，該人亦負有明確的責任向僱員作出查詢，而僱員提供的任何答案不會令該人對僱用有關僱員的合法性產生合理懷疑，否則法院不會接納以此作為免責辯護。如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判罰款15萬元及監禁1年。就此，發言人提醒所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。入境處會繼續嚴正執法，打擊有關罪行。

入境處會根據現行機制的標準程序以審核及識別販運人口受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士（包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工）進行初步審核。如初步審核結果顯示有任何販運人口指標出現，入境處人員會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，例如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質。被識別的販運人口受害人會獲提供各項支援和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支援服務。入境處呼籲販運人口受害人應立即向有關部門舉報有關罪行。