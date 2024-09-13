跨部門一連4日反黑工　搜134目標地點拘30人

入境處一連4日（9日至12日）在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」和「曙光行動」，警方聯同勞工處亦進行代號「權能者行動」。行動中， 各部門一共搜查134個目標地點，共拘捕22名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名逾期逗留人士。



入境處檢走一部非法勞工送外賣時所用之單車。（入境處提供）

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了34個目標地點，包括裝修中單位及餐廳，共拘捕6名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為5男1女，年齡介乎23至44歲。當中兩名男子持有不允許僱傭工作的擔保書「行街紙」。

「權能者行動」中，執法人員於中區、東區、灣仔區及西區搜查了100個目標地點，包括停車場、食店、按摩店及餐廳。行動中，一共拘捕16名懷疑非法勞工，分別為7男9女，年齡介乎19至57歲，當中3男3女持有不允許僱傭工作的擔保書，1男2女亦同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證；人員亦拘捕5名聘用非法勞工被捕的男僱主，他們年齡介乎35至68歲。另外，人員拘捕3名逾期逗留人士。當中10名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名逾期逗留人士交由入境處跟進。

行動共拘捕22名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名逾期逗留人士。（入境處提供）

入境處指 ，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，