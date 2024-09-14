將軍澳魷魚灣村村屋變製毒工場　警拘兩男檢毒品值$70萬

將軍澳魷魚灣村一間村屋被歹徒闢作製毒工場，警方拘捕2名男子，檢獲毒品及製毒工具等，價值約70萬元。



警方稱，油尖警區特別職務隊人員根據線報及調查後，鎖定一個位於將軍澳魷魚灣村的村屋，懷疑有人利用該村屋製造危險藥物。人員於昨日（13日）凌晨於上址埋伏，其後在一村屋外截查一名形跡可疑的馬來西亞籍男子。

警方在私家車上發現小量懷疑霹靂可卡因等毒品。（警方圖片）

其後，人員把該男子帶回上址一個單位，並以法庭搜令作出搜查，在單位內檢獲約600克懷疑可卡因粉、約700克俗稱「加大粉」的懷疑化學粉末、製造毒品的原材料以及一批製毒工具，包括電子磅、電磁爐及煮食工具。行動中，人員檢獲的毒品總市值約為70萬元。

調查期間，一名本地男子返回該單位，人員亦在附近停泊的一輛私家車內發現約14克懷疑霹靂可卡因及14支懷疑依托咪酯。該名22歲本地男子被暫控各一項「製毒」、「販毒」、「藏有第一部毒藥」、「擅自取去交通工具」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」罪；24歲馬來西亞籍、持護照入境的男子被暫控一項「製毒」罪，案件於今日（14日）上午在東區裁判法院提堂。

警方在單位內檢獲可卡因粉、俗稱「加大粉」的懷疑化學粉末、製造毒品的原材料等。（警方圖片）

警方重申，販毒或製毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。