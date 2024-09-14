深水埗區車輛阻塞巴士站釀交通意外　警加強宣傳　拖擋路15車

警方深水埗警區於上月26日至昨日（13日），在區內展開代號「立旗」的道路安全推廣及執法行動，提高市民對道路安全的關注，並呼籲駕駛者成為負責任的道路使用者，切勿阻塞巴士站。



警方在巴士站張貼海報，宣揚「不是巴士，不要Stop」。（警方圖片）

1月至7月期間，深水埗警區共發生500宗涉及有人受傷的交通意外，其中71宗與專營巴士有關，當中有31宗是因為乘客在巴士上失平衡所致。經分析後發現，其中一個主要的意外成因與車輛違法停泊在巴士站範圍內有關。此不負責任的行為令巴士未能停在巴士站上落客，影響乘客安全，甚至導致巴士在迫不得已的情況下停在馬路中央上落乘客，構成嚴重道路隱患及交通擠塞。另外，當巴士離站時，因受違法停泊車輛影響而需大幅轉向，此動作有機會導致車內乘客失平衡和受傷。

警方拖走擋路的車輛。（警方圖片）

警方拖走擋路的車輛。（警方圖片）

警方拖走擋路的車輛。（警方圖片）

「立旗」行動分為宣傳和執法兩個階段。宣傳方面，深水埗警區聯同相關機構組織一系列公眾宣傳活動，在區內巴士站張貼海報，宣揚「不是巴士，不要Stop」的精神。執法方面，警方除了對在巴士站違法停泊的車輛發放定額罰款通知書外，亦透過錄影執法檢控違例車輛，行動期間拖走15輛違法停泊在巴士站範圍內或對道路造成嚴重阻塞的車輛。

深水埗警區期望通過一系列道路安全教育及重點執法行動，保障道路安全及暢通，與市民共建更安全社區。