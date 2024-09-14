警破$2.1億跨國販毒案　大馬男扮遊客潛伏本港一年　籌備販毒被捕

警方偵破一宗跨國販毒案，揭發販毒集團從美國以航運方式，運送一個報稱載有傢私的毒品貨櫃抵港，行動中檢獲高達335公斤的冰毒以及55公斤的可卡因，市值超過2.1億元。檢獲的固體冰毒為警方有記錄以來數量最多。調查發現，集團安排一名馬來西亞籍26歲男子，以遊客身分在本港潛伏一年，預先在元朗租用一個鐵皮倉，進行接收及分拆毒品。警方以「販運危險藥物」罪拘捕該名男子，案件下周一（16日）在屯門裁判法院提堂。警方相信已全數堵截該批毒品流入本港。



警方檢獲高達335公斤的冰毒以及55公斤的可卡因，市值超過2.1億元。（陳浩然攝）

報稱載傢俬毒品貨櫃美國運港 警檢破記錄數量固體冰毒

警方根據情報分析，發現一個跨國販毒集團企圖從美國偷運毒品到本港，偷運方式為收藏在傢俬內，再經由船運進入香港。經調查後，警方一連3日（9月10日至12日）展開行動，鎖定一個藏有該批傢俬及毒品的貨櫃，貨櫃於周二（9月10日）抵達葵涌貨櫃碼頭。

毒品調查科聯同海關港口管制課人員，於貨櫃抵達後隨即作出截查。貨櫃內載有14板貨物，一共有245個紙箱，裝有不同類型傢俬，包括沙發、枱凳、書架以及其他傢俬部件。警方發現有3板貨物，共25箱傢俬內，收藏了294包懷疑冰毒，重量達335公斤； 警方亦檢獲55磚各重1公斤的懷疑可卡因。有關檢獲固體冰毒數量，為警方有記錄以來數量最多。

警方毒品調查科署理警司張鶴峯（左）署理高級警司梁賀銘（中）、及高級督察唐為國（右）講述案情。（陳浩然攝）

元朗租鐵皮倉藏毒 探員入倉時人贓俱獲

其後，販毒集團委託合法物流公司，到貨櫃碼頭幫忙提櫃，並安排該批貨物短暫儲存於物流公司的倉庫。最終在輾轉間，周四（12日）下午時分，販毒集團要求物流公司將該批貨物，送至元朗福喜街一個面積約2千呎的鐵皮倉庫。

當貨物送到倉庫時，隨即有一名形跡可疑男子負責收貨。男子收貨後一直匿藏於倉庫，警方同日認為時機成熟，派出探員突擊搜查倉庫。探員進入倉庫時，發現男子正在拆貨，企圖取出收藏於傢俬內的毒品。警方於現場搜獲常見的拆貨工具，例如勞工手套、鎅刀及鉸剪，另外又檢獲毒品包裝工具，包括電子磅和真空儲存包裝。

大馬男潛伏本港一年 重複以遊客身份入境籌備販毒

探員隨即以「販運危險藥物」罪，拘捕一名26歲馬來西亞籍男子。高級督察唐為國指，相信被捕男子在馬來西亞受到販毒集團招募，以金錢作為利誘，潛伏在港約一年，其間不斷重複以遊客身份進出香港，以掩飾販毒行為。

初步調查顯示，被捕男子分批籌備在港販毒的事前工夫，包括租倉、購買拆貨工具等。據悉，男子收取約港幣5萬元報酬，角色包括倉管拆貨及毒品分類。他已被警方扣留調查，下周一（16日）將在屯門裁判法院提堂。

販毒集團以常見傢俬作掩飾 利用本港成熟物流業界

警方指，販毒集團十分小心，企圖招募與香港較少聯繫的外國人販毒，以及將整個販毒過程「斬件」處理，增加警方追查難度。集團亦利用全球化物流網絡，透過航運方式，將毒品隱藏於平時常見的傢俬內，從美國出口再偷運本港，販毒集團再一步利用香港發展成熟的物流業界，試圖以業界的合法業務，隱藏不見得光的販毒行為。

警方譴責 ，毒販的販毒模式對香港物流業界良好聲譽造成打擊。警方亦呼籲物流業界，應多加警惕，如果有一些拒絕提供貨物資料、收貨人或送貨人資料含糊的客戶，應多加留意，以免被毒販利用，在不知情下將毒品流入本港。警方指，再多的掩飾包裝也是徒勞無功，警方有能力偵破與販毒相關的案件。

販毒是嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款500萬元。而涉及跨國跨地域的案件，法庭在判刑時會作出相應加刑，以反映相關販毒嚴重性。警方相信，已成功打擊跨國販毒活動，全數堵截該批毒品流入本港，警方會繼續強硬果斷打擊毒品行動，繼續與海外、內地及本地執法機構合作，打擊跨國販毒活動。