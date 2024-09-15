內地單車女網紅「海莉子Hayley」客死異鄉　網民湧抖音小紅書悼念

大嶼山今午（15日）發生致命車禍，31歲姓潘內地單車女於羗山道落斜失事，越線直撞旅遊巴，捲入車底，爆頭身亡。消息指，女死者為內地網紅「海莉子Hayley」，其抖音有近1.3萬名粉絲、有超過18萬「點讚」數量；在小紅書及嗶哩嗶哩亦頗有名氣，經常分享於不同地方的「騎遊」的片段。從她最新一條抖音影片可見，今早她與約10名單車友人於迪士尼附近集合，詎料數小時後便命喪輪下。大批網民湧入留言悼念。



女死者最新一條抖音影片可見，今早與多名單車友於迪士尼附近集合，詎料數小時後命喪輪下。（抖音截圖）

據了解，女死者為廣東茂名人，持雙程證來港。從死者的抖音及小紅書等社交平台可見，她不時發佈於中國內地「騎遊」的片段，而且亦會分享踩單車路線、裝備等，有部份影片更達逾百萬點擊率；此外，亦曾「見報」接受傳媒採訪，分享其單車夢，她亦代言一個女性公路單車品牌，成為其中一名「品牌體驗官」。

死者不時會於抖音上分享踩單車生活片段。（抖音截圖）

意外發生後，有不少粉絲及網民大感震驚，紛紛湧入死者的抖音及小紅書留言R.I.P，「希望是假的！」、「車禍那個假的吧」、「希望不是真的，要回來跟家人團團圓圓過中秋」；亦有網民稱「出事了?」、「報下平安等」；另外，亦有人慨嘆曾與死者一同踩單車，「我在佛山和她騎過車‥‥‥」

死者不時會於小紅書上分享踩單車生活片段。（抖音截圖）

警方表示，死者姓潘（31歲），當時事主踏單車沿羗山道往大澳方落斜，據報在彎位失平衡跌倒，被相反方向駛至的旅遊巴輾過，其頭部嚴重受傷，現場被證實死亡；姓鍾（59歲）男司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，正被扣查。新界南總區交通部特別調查隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-1346與調查人員聯絡。

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警方呼籲，所有道路使用者，包括騎單車人士，任何時候均須遵守交通規則，包括交通燈號、限速指示、路面標記等。另外，為自身安全著想，騎單車人士應佩戴單車頭盔及穿著保護裝備。行車時更應與大型車輛保持適當距離。

最後，警方提醒騎單車人士應要量力而為。在一些不熟悉的路段、或陡峭多彎的道路上騎行，危險程度會倍增。例如，是次意外的羗山道，這些路段的特點是坡度大而且彎多路窄，盲位較多，對於騎單車人士技術及單車的操控要求十分高，若未能妥善掌控單車，一旦發生意外，車手很可能會嚴重受傷。警方建議市民大眾應因應自身能力而去選擇騎行路段，亦應避免在車流多、常有大型車輛駛經的道路上騎行。

意外發後，不少網民紛紛到死者抖音留言。（抖音截圖）

▼大嶼山羗山道奪命車禍現場▼



死者倒臥旅遊巴右後輪旁邊，人員用白布遮蓋遺體。（王譯揚攝）

旅遊巴男司機被捕。