北角警員開槍｜近年第二宗疑犯中槍亡　五年前油麻地佳寶擊斃刀手

北角昨晚發生家暴襲擊案，警員開槍擊斃疑犯。15日晚上約9時19分，警方接獲錦屏街63號一名女子報案，指其丈夫襲擊她及母親。據悉衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止該名38歲男疑犯，惟送院後不治；另有一名女子清醒送院。據知，案件交由港島總區重案組接手調查。



大批警員到北角警員開槍現場調查。(李家傑攝)

翻查資料，除了2019年反修例運動期間，發生過多宗警員開槍案件外，自2007年至今一般情況下，連計昨晚在北角發生的一宗，已發生20宗警員開槍制服疑犯案件。疑犯合共6死6傷；另有1名疑犯吞槍自殺。而最近一宗疑犯被擊斃案件，為2019年3月的油麻地佳寶超級市場案。

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對上一次發生疑犯中槍身亡的警員開槍事件，要數到2009年3月16日。當日中午12時許，現場為油麻地新填地街及北海街交界，事發時，有衝鋒隊警員於附近巡邏，期間在發現一名可疑男子持刀。警員警告持刀男子停下，不過對方未有停下，更衝入就近的佳寶超級市場內，並斬傷一名超市男職員的頭部。有警員向疑犯左邊腹部開槍，疑犯中槍倒地。而中刀男職員清醒，連同一名受驚女店員，3人由救護車送廣華醫院治理。其後，腹部中槍的男疑犯，送院搶救後證實死亡。

坪洲開槍案，菲籍疑犯身中兩槍倒地，包括腰部。（讀者提供/資料圖片）

至於最近一次開槍事件，則於去年（2023年）的大年初三赤口在坪洲發生。去年1月24日晚上，離島坪洲有警員於查案期間遇襲，連開3槍擊傷疑犯，據透露事發時有一班菲籍人士飲酒狂歡，噪音大作，驚動居民報警。其中一名男警調查期間，被其中一名菲籍漢「叉頸」追打，繼而跌倒地上，混亂間警員連開3槍制服疑犯，其中兩槍分別擊中疑犯的手及腰，涉事警員隨後暈倒。疑犯及警員先後獲送院治理；

而2018年則發生過3宗警員開槍事件。2018年11月7日，一名西九龍機動部隊女警在深水埗港鐵站內，開槍擊中一名手持𠝹刀的男子，成為首宗女警開槍案，男子腹部受傷，送院治理。

2018年8月30日，警方接獲一宗失車案的報案人指，於粉嶺發現其失車，警員在追截疑犯途中，疑犯接應車於林錦公路企圖高速撞向一名警長，警長遂向涉案車輛開槍，車輛其後逃去，無人受傷；2018年7月31日，反黑組探員於屯門青海圍近置樂花園附近，調查一宗連環刑事毀壞案件時，遇到反抗。有人企圖以車撞向警員，警員警告無效後，向賊車上兩名疑人連開兩槍，一名24歲疑犯右腳受傷。

至於疑犯吞槍自殺事件，則為2014年5月31日的啟晴邨槍擊案，當晚樂晴樓一名男子，在21樓走廊被人槍殺，警員到場包圍懷疑槍手住所，槍手向警員射擊未有打中、警員回擊一槍。此後，屋內突然傳出槍聲，飛虎隊到場攻入單位後，發現疑人已經昏迷不醒，懷疑吞槍自殺，送院後不治。

北角警員開槍現場，大批探員到場調查。(李家傑攝)

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北角警員開槍現場，大批探員到場調查。(李家傑攝)

北角警員開槍現場，大批探員到場調查。(李家傑攝)

北角警員開槍現場，大批探員到場調查。(李家傑攝)

北角警員開槍現場，大批探員到場調查。(李家傑攝)

北角警員開槍現場，大批探員到場調查。(李家傑攝)