星港騙案數字攀升　兩地警攜手交流情報　拍短片宣傳防騙訊息

根據新加坡傳媒報道，當地今年上半年共接獲逾2.6萬宗詐騙案報案，較去年同期增加約16.3%，涉款高達3.85億新元（折算約23億港元）；本港上半年發生近2萬宗騙案，較去年同期增6.2%，損失金額約44.8億港元。兩地詐騙持續上升，星港警方除了執法培訓、互換情報，亦致力於宣傳防騙訊息，並攜手合作拍攝防騙短片，嘗試創新求變，以深入淺出的方式向公眾傳遞有效防騙信息。



香港警務處助理處長（公共關係）陳思達受訪時表示，在信息爆炸的時代，人們過目就忘，如何加深印象，讓普羅大眾腦海中記得騙子伎倆，避免上當，尤為重要。



陳思達又指，短視頻的劇本由兩地警員通過視訊會議一同撰寫，取材真實案例，定下大綱後，新加坡警方負責英文對白，香港警方則編寫中文對白。視頻選角大多是警務人員，也找來貼合受害者年齡和背景的演員拍攝，增強觀眾的代入感。

新加坡警察部隊公共事務局局長陳珍偉高級助理警察總監（左）和香港警務處助理處長（公共關係）陳思達接受新加報媒體訪問，談及兩地警方攜手推出的反詐騙短片。（香港警方提供）

新加坡警察部隊公共事務局局長陳珍偉高級助理警察總監則表示，與陳思達在一次交流中談及詐騙，發現兩地的主流騙案類型近乎相似，於是一拍即合，商議合作，並選擇假朋友來電、網絡愛情、演唱會門票和假冒政府官員的騙案，希望通過影像更好地敘事，提高民眾的警覺。

系列短視頻自5月30日陸續上傳至臉書和Instagram，截至8月，四段短視頻的觀看人次已超過27萬。