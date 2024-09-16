一周14宗買賣遊戲帳戶騙案涉$27萬　8人為學生最細僅12歲

網上遊戲深受歡迎，花錢「課金」買裝備、買皮膚等去「升呢」，已是家常便飯；甚至有人會出售自己遊戲帳戶獲利，同時亦成為騙徒的歛財之機。警方於短短一星期內，已接獲14宗相關騙案，其中8人為學生，最細只有12歲，總損失達27萬元；並揭發騙徒高價收購、再用假平台、假客服，成功誘騙多人「落搭」。



據了解，案中部分受害人在社交平台或二手買賣平台發帖，出售自己遊戲帳戶；同時亦有人只是純玩家，在遊戲聊天室結識騙徒後，對方訛稱想以高價收購其遊戲帳戶，受害人在金錢利誘下同意交易，騙徒即乘勝追擊，稱要「保障」雙方權益，要求經第三方交易平台交易，並提供連結至虛假交易平台，讓受害人先登記註冊帳戶。

登記過後，騙徒稱將款項存入該假平台上的帳戶，直至受害人「提現」時，卻發現資金被凍結，聯絡假平台「客服」查詢後，「客服」又稱要交保證金才可解凍戶口，結果轉帳保證金後，騙徒便消聲匿跡，假平台於不久後亦會消失。

警方於一星期內，接獲14宗有關買賣網上遊戲帳戶的騙案。（「CyberDefender 守網者 」facebook）

警方提醒，要使用信譽良好的交易平台，不輕信網友提供的連結；保護個人資料，切勿隨意提供帳戶登入密碼或銀行戶口等資料；要警惕過於優厚的報酬；如是「賣家」，切勿相信騙徒任何理由要你「先支付，後收款」；如有懷疑，可用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入可疑網址、電話號碼、銀行戶口，支付寶帳戶等，即時評估詐騙風險。