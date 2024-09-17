「異地女友」驟逝留遺產？99港男中招失2000萬包括醫生　警拘11人

網上情緣騙案手法層出不窮，不法分子透過手機應用程式，假扮在日本工作的港女認織港男，雙方發展如火如荼之際，「異地女友」便突然離世，男方收到對方「上司」通知「女友」留低遺產，不虞有詐付行政費領取。去年12月至今年8月，已有99名港男中伏，損失逾2,000萬港元。受害人不乏專業人士，包括測量師、工程師、教師或醫生；最大一宗痛失108萬元，事主為辦公室助理。警方昨日（16日）在全港多區拘捕11人，包括4名骨幹成員。



警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察宋家煒交代案件。(陳浩然攝)

騙徒交友app假扮在日本工作的港女 突離世留遺產

警方指，2023年12月至2024年8月期間，有犯罪集團針對本地市民進行網上情緣詐騙，涉及99宗同類型案件。集團利用不同手機交友程式，假扮本地女子結識本地男士，聲稱自己一人在日本工作，利用甜言蜜語與受害人建立親密關係，最後發展成網絡情侶。整個過程中，受害人最多只聽過網絡情人的聲音或見過相片，從來沒有看過真面目。

當情緣發展得如火如荼，集團便會假扮網絡情人在日本公司的上司，利用即時通訊軟件聯絡受害人，並附上公司的名片，以增強可信性。騙徒其後聲稱「女友」不幸離世，留下數十萬港幣遺產予受害人，但需繳付不同行政費，以領取不同遺產。受害人上當後，假上司又會要求更多的行政費，直到受害人驚覺受騙，騙徒立即失去聯絡。

騙徒假扮於日本工作的港女結識港男，發展網戀後，「女友」離世留下遺產，事主繳付行政費領取。(陳浩然攝)

99名男受害人最高失108萬元 不乏專業人士

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察宋家煒指，警方已接獲99名男子因同類型騙案報案求助，受害人年齡介乎21至44歲，當中不乏專業人士，例如測量師、工程師、教師及醫生等，總損失超過2,000萬元。當中最高一宗損失金額高達108萬元，受害人為一名辦公室助理。

警拘11人包括4骨幹 9個月清洗2,000萬黑錢

警方深入調查後發現，集團負責招攬本地傀儡戶口，操控超過30個銀行戶口，亦開設傀儡虛擬貨幣戶口，以便收到受害人騙款，即時轉賬清洗黑錢。警方指，2023年12月至2024年8月，集團已清洗超過2,000萬元犯罪得益。據悉，每個傀儡戶口持有人賣戶口時，會收取數千至1萬元報酬。

警方昨日（16日）在全港多區，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕9男2女，包括4名詐騙集團骨幹成員，年齡介乎20至59歲，行動中，警方共檢獲13部手提電話及一部電腦，所有被捕人正被扣留調查。

警方提醒，市民應小心網上認識的陌生人，當話題涉及金錢交易，需格外留神。一般而言，大眾認為網上情緣受害人主要為女性，但根據8月份警方數據，男受害人的數字超過35%，反映騙徒目標是不論男女，手法層出不窮，高教育水平亦有機會成為網上情緣受害人。

而傀儡戶口持有人同樣干犯洗黑錢罪，一經定罪判監14年，不論借出或賣出戶口作清洗黑錢用，所帶來的刑罰及後果均遠超犯罪集團給予的金錢利益，而警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，