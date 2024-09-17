「異地女友」驟逝留遺產？99港男中招失2000萬包括醫生 警拘11人
網上情緣騙案手法層出不窮，不法分子透過手機應用程式，假扮在日本工作的港女認織港男，雙方發展如火如荼之際，「異地女友」便突然離世，男方收到對方「上司」通知「女友」留低遺產，不虞有詐付行政費領取。去年12月至今年8月，已有99名港男中伏，損失逾2,000萬港元。受害人不乏專業人士，包括測量師、工程師、教師或醫生；最大一宗痛失108萬元，事主為辦公室助理。警方昨日（16日）在全港多區拘捕11人，包括4名骨幹成員。
騙徒交友app假扮在日本工作的港女 突離世留遺產
警方指，2023年12月至2024年8月期間，有犯罪集團針對本地市民進行網上情緣詐騙，涉及99宗同類型案件。集團利用不同手機交友程式，假扮本地女子結識本地男士，聲稱自己一人在日本工作，利用甜言蜜語與受害人建立親密關係，最後發展成網絡情侶。整個過程中，受害人最多只聽過網絡情人的聲音或見過相片，從來沒有看過真面目。
當情緣發展得如火如荼，集團便會假扮網絡情人在日本公司的上司，利用即時通訊軟件聯絡受害人，並附上公司的名片，以增強可信性。騙徒其後聲稱「女友」不幸離世，留下數十萬港幣遺產予受害人，但需繳付不同行政費，以領取不同遺產。受害人上當後，假上司又會要求更多的行政費，直到受害人驚覺受騙，騙徒立即失去聯絡。
99名男受害人最高失108萬元 不乏專業人士
警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察宋家煒指，警方已接獲99名男子因同類型騙案報案求助，受害人年齡介乎21至44歲，當中不乏專業人士，例如測量師、工程師、教師及醫生等，總損失超過2,000萬元。當中最高一宗損失金額高達108萬元，受害人為一名辦公室助理。
警拘11人包括4骨幹 9個月清洗2,000萬黑錢
警方深入調查後發現，集團負責招攬本地傀儡戶口，操控超過30個銀行戶口，亦開設傀儡虛擬貨幣戶口，以便收到受害人騙款，即時轉賬清洗黑錢。警方指，2023年12月至2024年8月，集團已清洗超過2,000萬元犯罪得益。據悉，每個傀儡戶口持有人賣戶口時，會收取數千至1萬元報酬。
警方昨日（16日）在全港多區，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕9男2女，包括4名詐騙集團骨幹成員，年齡介乎20至59歲，行動中，警方共檢獲13部手提電話及一部電腦，所有被捕人正被扣留調查。
警方提醒，市民應小心網上認識的陌生人，當話題涉及金錢交易，需格外留神。一般而言，大眾認為網上情緣受害人主要為女性，但根據8月份警方數據，男受害人的數字超過35%，反映騙徒目標是不論男女，手法層出不窮，高教育水平亦有機會成為網上情緣受害人。
而傀儡戶口持有人同樣干犯洗黑錢罪，一經定罪判監14年，不論借出或賣出戶口作清洗黑錢用，所帶來的刑罰及後果均遠超犯罪集團給予的金錢利益，而警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，