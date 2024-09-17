中秋交通｜繁忙時間全港多處一度大塞車　新界九龍接連有車禍

中秋節不少市民提早下班，與親友歡度中秋。傍晚前後繁忙時間，全港多條道路大塞車。其中在屯門公路近紅橋路面一度出現路陷、屯門公路近青龍頭亦有電單車與私家車相撞。另外，龍翔道亦發生車禍，電單車司機及女乘客受傷。



屯門公路往元朗方向近紅橋慢線一度有路陷，交通受阻。（屯門公路塞車關注組fb/Ricky Chow Wing Shing）

下午3時58分，屯門公路往元朗方向、近紅橋及新和里遊樂場的慢線有路陷，面積約3呎乘3呎。屯門公路（往元朗方向）近新和里遊樂場的慢線，一度封閉；及至傍晚約6時解封。有網民表示，見到有電單車駛路坑洞時「成部跳起」。Google地圖的路況顯示，屯門公路往元朗方向由路陷位置附近大塞車，龍尾曾一度延伸至接近深井。

屯門公路往元朗方向近紅橋慢線一度有路陷，交通受阻。（屯門公路塞車關注組fb/Chau Ta）

屯門公路往元朗方向近紅橋慢線一度有路陷，交通受阻，當局派員緊急維修。（屯門公路塞車關注組fb/楊家賢）

另外，警方在下午約4時31分接報，指龍翔道往觀塘方向近天馬苑，有私家車與電單車相撞，鐵騎士倒地，右手及右腳擦傷；電單車女乘客亦手部受傷，送伊利沙伯醫院治理。運輸署下午6時05分表示，較早前因交通意外而封閉的龍翔道（往觀塘方向）近竹園道的部份行車線現已解封。 車龍有待消散。

黃大仙龍翔道近天馬苑有電單車與私家車相撞，一名鐵騎士受傷。（馬路的事討論區fb/Bosco Chu）

下午5時32分，屯門公路往屯門方向近青龍頭，於慢線及中線有電單車及私家車相撞。網上圖片可見，電單車人仰車翻，鐵騎士倒地不起，有救護員為其治理，初步擦傷及清醒，送仁濟醫院治理。現場交通亦一度受阻。

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▼ 傍晚6時各區一度大塞車情況 ▼

