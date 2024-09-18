黃埔AEON情侶涉偷藥被截　男疑打傷保安遭圍堵　女被撳地制服

紅磡發生高買案件，涉事男女疑「斷正」被保安截查，其中男子涉打傷一名保安，致其頭部大量流血。警員到場後拘捕該對男女。消息稱，有人已非第一次在涉事店舖作案。



網上流傳為時數十秒的短片，可見在黃埔花園街頭上，分別有一男一女，被多人圍堵及制服。在同一鏡頭下，男子被數人圍住，期間稍有拳頭來往；而女子則被另一人撳在地上制服，間中意圖反抗但不得要領。恰巧昨為中秋夜，網民笑言是「中秋MMA」。

男子(相片上方)被多名保安圍堵、 女子(相片下方)則被保安撳地制服。(網上片段截圖)

而實情是，昨日（周二/ 9月17日）晚上10時許，片段中被制服及圍住的一男一女，在黃埔新天地的AEON百貨公司內涉嫌偷竊，被店內便裝保安截停及制服。據知兩人為情侶關係，有人疑不止一次在上址偷竊。故保安人員發現兩人時，即加緊監視。惟當保安員上前追截時，有人用手向保安員施襲，致其頭面大量流血，須送院治理；另有兩名保安被打爆眼鏡，但屬輕傷拒絕送院。

據悉，上月底有人在AEON偷取約值8,000元的藥物，並成功逃走。百貨公司方面只好報警備案；而今次則偷取約6,000多元藥物，包括止痛藥、眼藥水、化妝品等。此外，今次起獲部份藥物的紙盒上，貼有「屈臣氏」標誌，不排除有人在屈臣氏犯案後再到AEON偷竊。

男子被多名保安圍堵。(網上片段截圖)

警方回覆《香港01》指，被捕男子姓吳（45歲）、被捕女子姓李（44歲）。兩人疑在黃埔AEON店內偷取藥物，被保安發現，期間吳涉嫌用手打傷一名60歲姓許男保安，致其頭及手受傷，須由救護車送伊利沙伯醫院治療。

吳男涉嫌「襲擊致身體實際傷害」、「盜竊」及「外出時沒有攜帶身份證」被捕；李女則涉嫌」、「盜竊」及「外出時沒有攜帶身份證」被捕。案件交由九龍城刑事調查隊跟進。

男子被多名保安圍堵。(網上片段截圖)

男子被多名保安圍堵。(網上片段截圖)

男子(相片上方)被多名保安圍堵、 女子(相片下方)則被保安撳地制服。(網上片段截圖)