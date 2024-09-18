十日內兩大埔豪宅遇竊　失百萬元財物　天眼直擊兩賊潛入捧走夾萬

大埔區10日內有兩個豪宅單位遭爆竊，合共損失約140萬元財物。第一宗發生於9月7日，大埔滘段4188號叠翠豪庭一單位遇竊，女住戶損失$50萬珠寶首飾；第二宗則發生於昨日（17日），大埔康樂園路一獨立屋夾萬被撬，住戶損失約90萬元財物。而Facebook 早前流傳兩段影片，懷疑拍攝到兩名賊人潛入大埔滘爆竊的過程，更發現一個賊人捧着夾萬離開。



9月8日Facebook流傳兩段懷疑是賊人潛入叠翠豪庭爆竊的影片，第一段影片顯示的時間為9月7日晚上8時16分，當時一名頭戴鴨舌帽、身穿黑色衫及孭背囊的人士，彎低身在草地潛行。未幾又有一個頭戴鴨舌帽、左手持袋和身穿灰色衫的人士跟著前行。

第二段影片顯示的時間則為晚上9時25分，灰色人雙手捧着一個方形夾萬沿原路走，黑衫人則彎身緊隨其後離開。兩段影片相距的時間為約69分鐘。上傳影片者在Facebook發文指：「大埔滘屋苑爆竊竊匪，如有人認出竊匪，請致電大埔警署36613600。」

十日內兩大埔住宅遭爆竊

翻查資料，9月7日大埔滘叠翠豪庭確實發生一宗爆竊案。警方當晚11時許接獲53歲吳姓女子報案，指發現大埔公路大埔滘段4188號住所窗戶懷疑被撬開，屋内有搜掠痕跡，疑遭爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信上址有一批約值50萬元的珠寶首飾及一些證件不知所終，經初步調查，案件列爆竊，交由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

9月7日，大埔叠翠豪庭發生爆竊案。（陳永武攝）

警方昨晚（17日）接獲67歲施姓男子報案，指發現大埔康樂園路獨立屋住所的夾萬有被撬開的痕跡，夾萬內的財物不翼而飛，疑遭爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信上址有兩隻共值約70萬元的手錶、共值約10萬元的金器及約10萬元現金懷疑被盜去，經初步調查，案件列爆竊，交由大埔警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。據了解，案中兩隻失錶是百達翡麗（Patek Philippe）。