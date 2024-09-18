玩具代理新華行傳結業　引入彈珠人伴港人成長　網民﹕冇佢冇玩具

玩具界近日傳出令人震驚的消息，龍頭代理商「新華行股份有限公司」傳結業，其存貨由夜冷行出售。夜冷行於社交平台發文指，位於屯門的玩具倉共有逾400多款、合共10多萬件全新玩具，原箱清倉批發出售，據知大部分玩具來自新華行，當中包括多部新華行代理的《星光少女》及《星光樂園》遊戲機。



目前新華行的官方網頁顯示正進行維護，社交平台facebook及instagram專頁則已無法顯示內容。網上搜索得到的公司電話已無法接通。至於新華行位於柴灣的辦公室外，亦貼有於8月20日發出、有關新華行的清盤文件，有保安及附近公司人士均稱近日未見新華行有人出入。



有網民發文指新華行於上月結業，目前夜冷行正清倉，包括星光少女等的街機。（互聯網）

結業消息傳出後，不少網民均感到錯愕，指新華行代理的玩具，陪伴他們成長，為他們帶來美好的童年回憶，包括彈珠人、爆旋陀螺、Nanoblock、Nerf、星光偶像系列，「第一代爆旋陀螺正呀，RIP」、「多謝你代理彈珠人」、「多謝你引入第一代爆旋陀螺」。

對於新華行結業，網民難掩惋惜，相信是負責人於7月離世後，公司決定解散，「唔係佢，都帶唔到咁多好玩嘅嘢嚟」、「冇佢冇玩具，Sosad」、「RIP,多謝你帶俾我地（哋）一個愉快童年」、「還是感謝你給我快樂的童年」。有網民表示，希望大家不要只顧玩手機，「希望大家懷念一下曾經派給大家歡樂新華行，搜尋多種香港小朋友歡樂的玩具大佬。希望大家玩少啲手機、唔好給玩具滅亡。」

新華行於最近30年才開始代理玩具，第3代負責人數年前曾受訪，指1980年代初新華行開始代理第一款兒童產品貼紙簿，後續再代理外國知名公司玩具，並使用不同的創新手法進行宣傳，當年的營業額驚人。近年智能設備大行其道，該負責人認為玩具市場沒有萎縮，但產品壽命週期變短，進貨時更謹慎，存貨量需減少，而盜版亦相當猖獗，令玩具代理商面對一定挑戰。