馬鞍山收衫墮斃｜女死者原定後日慶生　丈夫嘆：腦內一片空白

馬鞍山恆安邨發生奪命家居意外，恆山樓一名67歲姓陳女住戶，今午（18日）在單位做家務收衫期間，懷疑意外失足墮樓，送院搶救不治。



死者丈夫毛先生接受訪問表示，妻子身形嬌小，平日需踏上凳仔，再探身出窗外晾衫、收衫等家務。他又說，太太本來兩日後生日，家人早已約定吃飯慶祝，詎料發生意外，家人陰陽永隔，他對悲劇未能反應，嘆道現時「腦內一片空白」。



馬鞍山恆安邨恆山樓女住戶收衫時意外墮樓身亡，其丈夫嘆道腦內一片空白，未能面對。（左朗星攝）

毛先生指，他與妻子已一同居於恆山樓近40年，形容自己是該邨的「開荒牛」。夫婦膝下有兩名兒子，均已成家立室並已遷出。妻子生前任職清潔工人，身體健康，平常會踩單車上班，也會與一眾姊妹飲茶。夫妻關係和諧，今年兩人在6月更一起到蒙古旅行。

毛又提及，後日（20日）本是妻子的67歲生日，一家人早已約定吃飯慶祝，不料今午2時許，突然接到警方來電，通知他妻子出事的噩耗。

談及今日的意外，毛先生表示，妻子身形嬌小，需借助一張小圓凳站高，再探身出窗外晾衫及收衫。妻子適逢今日放假，在家中做家務，詎料發生意外。記者今晚到訪時，毛先生與太太的家中地上遺下一隻拖鞋，以及原本用於晾掛衣物、已彎曲的鐵通。毛先生說，該隻拖鞋相信是妻子出事時所穿，事後由警員檢回，至於另一隻拖鞋則未能尋回。事發後，涉事窗門的窗花已鎖上 。

面對悲劇，毛先生坦言未能反應，現時「腦內一片空白」。他說家人已安排為妻子進行法事，至於其他後事安排則要容後處理。

事發今日（18日）下午2時許，馬鞍山恆安邨恆山樓有一名女子從大廈高處墮下，倒卧平台，昏迷不醒。救援人員接報到場，將事主送往威爾斯親王醫院搶救，惜其後終告不治。

警方在現場沒有檢獲遺書，經調查後證實，67歲姓陳女事主為上址住戶，相信她在單位做家務期間意外失足墮下。

恆山樓有一名女子從大廈高處墮下平台昏迷，送院後不治。（黃學潤攝）

消息稱，女事主與家人關係融洽良好；她早年曾患癌，惟已康復，且沒有自殺傾向，家庭亦沒有任何糾紛事件的紀錄。事發前事主丈夫曾於今午1時許致電事主，當時她沒有異樣。惟至下午2時許，大廈保安巡邏時赫見事主倒臥大廈平台，報警將她送院，惟她最終不治。而事主住所窗邊則有多件衣物，地上放有一張腳踏櫈，警方經過查後相信她收衫時失足墮樓。

恆山樓有一名女子從大廈高處墮下平台昏迷，送院後不治，警方經調查後相信，她是收衫時意外墮樓。（黃學潤攝）