警方西九龍打擊醉駕藥駕等　拘11人　另扣留8非法改裝私家車

警方在中秋節假間（17日至18日）在西九龍區內進行執法行動，打擊「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝行動」等罪行，並拘捕11人。人員亦利用隱型戰車在區內的快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動，共發現8輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，有關車輛已被扣留。另外，人員於區內多個地點設置數碼雷達偵測，共偵察到123輛車輛涉及超速行駛，稍後將會向有關司機發出傳票。



西九龍總區交通部執行及管制組人員在中秋節假間（17日至18日）在區內進行執法行動，打擊「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝行動」等罪行。（警方提供）

西九龍總區交通部執行及管制組人員在行動期間拘捕8名本地男子及3名本地女子，年齡介乎28至50歲，當中一名男子涉嫌「販運危險藥物」，一名女子涉嫌「管有危險藥物」、2名男子及一名女子涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「容許他人停牌期間駕駛」，其餘5名男子及一名女子涉嫌「酒後駕駛」。所有被捕人現已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

在整個行動期間，人員亦利用隱型戰車在區內，例如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等的快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動。

西九龍總區交通部執行及管制組人員在中秋節假間（17日至18日）在區內進行執法行動，打擊「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝行動」等罪行。（警方提供）

行動中，人員共發現8輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑涉及的改裝包括：改裝「死氣喉」、車尾定風翼突出車身、改裝軚盤及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。另外，人員亦向3輛車發出欠妥車輛報告。

人員亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達偵測，共偵察到123輛車輛涉及超速行駛，警方稍後將會向有關司機發出傳票。

西九龍總區交通部將繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。