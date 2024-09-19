三跑釘板工猝逝｜中風妻伏遺體痛哭　兒子﹕會堅強，得返我撐頭家

機場三跑地盤一名52歲姓蔡釘板男工今早（19日）暈倒並陷入昏迷，送院後證實不治。蔡的兒子霖仔指出，母親半個月前輕度中風，需要留醫，行動不太方便，暫無法繼續文員工作。今日母親知悉噩耗後情緒激動，他趕忙前往接回母親及安排認屍。當母親見最後一面時難掩哀痛，伏在父親身上痛哭。霖仔指自己剛出社會，母親短期內難工作，一家人無甚積蓄，對日後生活感徬徨，但他仍保持堅強冷靜，稱﹕「自己堅強啲，始終得返我一個人撐住頭家」。



死者的兒子（左二）趕往醫院了解情況，卻得悉父親離世的噩耗。（翁鈺輝攝）

死者與太太育有一獨生兒子霖仔，他剛從都會大學畢業，開始工作，月入萬多元。太太則從事文員，半個月前因輕微中風，至今仍留醫，行動不太方便。

霖仔透露，剛過去的中秋節，母親未能出院，由他陪伴媽媽切月餅，父親下班後則與叔父吃飯，一家人未能聚在一起過中秋。母親今日知悉父親離世的噩耗後，情緒激動，不斷說要出院。他立即趕往陪同她出院，一同前往東區醫院見父親最後一面。當時母親情緒仍未平復，伏在父親身上痛哭。她及後已返回醫院留醫觀察，現時血壓上升。

霖仔續指，父親一直在地盤工作，以前從事搭棚，做釘板工則逾十年。因需要勞動工作故身材健碩，雖然有吸煙習慣，但一向都身體健康。他平日沒太多嗜好，多數玩手機看社交平台。

父親為家中經濟支柱，亦會供養70多歲的祖父母。在三跑工作多月，一向開足工，周日多數休息，月薪3萬多元。由於母親短期內難工作，自己月入亦不多，一家人無甚積蓄，大感徬徨。霖仔指，目前首要是安排父親的後事，但殮葬費方面亦有困難，會於下周與公司商量恩恤安排。

事主被送往東區醫院搶救，惜最終證實不治。（翁鈺輝攝）

消息指，52歲蔡姓死者今日於上址進行圍板拆除工作，工作時間由上午8時至傍晚6時。上午10時許，死者感不適及嘔吐，與同事在上址6樓休息，其後同事發現他失去意識，立即向地盤急救人員及地盤主管報告，並報警求助。急救人員到現場對死者進行急救，惜死者已陷昏迷，沒有脈搏呼吸。他由直升機送院後證實不治。

工友懷疑中暑 曾急救助降溫

工友憶當時事主負責拆板，開工僅一兩小時突然暈倒，「唔知點樣發生，估喺中暑，因為喺烈日當空」。工友遂即場為事主急救，嘗試拍醒他和用大風扇為他扇涼降溫，「點知整多兩整，先睇到佢無呼吸」。其後地盤的急救人員到場急救。