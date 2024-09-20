警屯門搗黑幫黃賭毒場所拘55人　檢$95萬毒品、按摩床及避孕套等

屯門警區於本周二至周四（17至19日）展開一連3日，代號「速船」的執法行動，打撃區內黑社會及「黃、賭、毒」非法活動。警方搗破用作製毒工場及毒品儲存倉的公屋單位，以及用唐樓單位作掩飾的非法賭場及無牌按摩場所，檢獲約95萬元毒品、約5萬元賭具和賭款及大量廣告招牌、按摩床及避孕套等。



警方以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「在賭場以外場所進行賭博」、「協助經營色情場所」以及「經營無牌按摩處所」等罪，拘捕27男28女（19至84歲），其中一名1人持雙程證的旅客，部分人涉及黑社會背景。據了解，警方成功打擊屯門新義安的犯罪得益。



警方檢獲約95萬元毒品、約5萬元賭具場和賭款及大量廣告招牌、按摩床及避孕套等。（黃煦緻攝）

公屋製毒 警拘4男女

屯門警區反三合會行動組第一隊高級督察馬程浩指，警方鎖定屯門區2個用作製毒工場及毒品儲存倉的公屋單位，於周二（17日）突擊搜查，檢獲超過1.2公斤懷疑可卡因、逾200支懷疑大麻二酚製成品電子煙、2.8公升懷疑液態大麻二酚製成品（俗稱「太空酒」）、少量冰毒；製毒及包裝工具，包括電子磅及大量膠袋。經點算，警方相信檢獲毒品市值約95萬元，拘捕2男2女（19至27歲）。

唐樓變賭場 20男女被捕

警方於昨日（19日）凌晨搜查一個以唐樓單位作掩飾的非法賭場，在單位內以「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「在賭場以外場所進行賭博」拘捕9男11女（28至60歲），檢獲4張麻雀枱、大量賭具、籌碼及現金，約值逾5萬元。

無牌按摩院提供賣淫服務

至於打擊非法賣淫活動，屯門分區指揮官署理警司黃龍表示，警方留意到在屯門新墟一帶有大量唐樓單位用作經營無牌按摩處所，有部分更以按摩服務作招徠，但實際卻是提供性服務，對區內居民造成滋擾。

屯門警區特別職務隊、屯門分區及青山分區雜項調查隊，以及新界北總區快速應變部隊於周三（18日）進行聯合掃黃行動，於屯門新墟一帶搗破6個用作無牌按摩場的唐樓單位，以「協助經營色情場所」以及「經營或協助經營無牌按摩處所」一共拘捕15名本地女子，年齡介乎34至60歲，所有被捕人士現正保釋。警方檢取大量廣告招牌、按摩床及避孕套等證物。

警方相信，涉事無牌按摩場僅經營數月，相信是為避開警方行動而不停搬遷。另外，警方指無牌按摩場會線上及線下經營，並會網上招攬客人，相信是三合會收入來源之一。

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屯門警區刑事總督察沈灝旻指，警方相信是次拘捕行動除了成功堵截該批毒品流入市面，也成功打擊區內犯罪活動以及堵截相關三合會的收入來源。

警方重申，「製造危險藥物」及「販運危險藥物」均屬嚴重罪行，根據香港法例第 134 章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。