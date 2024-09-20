觀塘工廈貨車溜後　尾板攔腰插鋅鐵寫字樓　受困女會計無恙逃一劫

觀塘開源道發生驚險意外，一輛未收尾板的貨車，疑司機未拉妥手掣，導致在斜路溜後，撞向大廈業主立案法團的鋅鐵寫字樓，尾板猶如刀片般，攔腰直插牆身致其凹陷變形，內裡的女會計無從走避，被困在倒塌的枱凳之間，要由消防員救出，幸她毫髮無損，逃過一劫。



貨車在斜路溜後撞毀寫字樓。（黃煦緻攝）

事發於今日（20日）中午12時22分，警方接報一輛9噸貨車在開源道47號凱源工業大廈內失事，撞落寫字樓。救援人員到場，司機沒有受傷，但發現寫字樓內一名女會計跌在地上，被困於倒下的枱凳之間，將她救出；經檢查證實無大礙，毋須送院。

寫字樓一片凌亂。（黃煦緻攝）

現場是凱源工業大廈地下停車場出入口斜路，消息稱，貨車落貨後準備離開。司機聲稱拉上手掣，準備收回尾板，但此時貨車突然溜後，撞落約6米後的寫字樓。由於貨車尾板未收，如刀片般直插入寫字樓的牆身，門和玻璃窗變形，內裡物件掉落，一地玻璃碎片。

寫字樓屬於大廈業主立案法團，當時只有姓曾女會計在內工作。她事後憶述稱：「我喺入面做緊嘢，見唔到。同事嗌，我擰歪面已經走唔到，好快。（被撞後）起唔到身，kick住咗張凳同張枱，隻腳無事。」其後由到場消防員救出。她坦言「無得驚，係唔知道，點會識驚。」

曾小姐坐在藍色背墊的椅子，幾乎被尾板擊中。（黃煦緻攝）

寫字樓一片凌亂。（黃煦緻攝）

曾小姐續指，在這裡工作十多年，首次遇到這樣的意外。她指以往寫字樓並不在此處，是屋宇署指之前的位置違規要求清拆，才搬到現址。

寫字樓一片凌亂。（黃煦緻攝）

從寫字樓的損毀情況，可見曾小姐大難不死，逃過一劫。（黃煦緻攝）

貨車司機在場協助調查。（黃煦緻攝）

現場是凱源工業大地下停車場。（黃煦緻攝）

貨車溜後尾板撞落寫字樓。（黃煦緻攝）