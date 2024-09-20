六旬婦WhatsApp結識「軍人」筍盤　深陷網戀過數$60萬予「男友」

真命天子還是真命騙子？日前有一名61歲女子收到隨機WhatsApp訊息，對方自稱為軍人，雙方言談甚歡，急速發展成「情侶」之後，對方便聲稱自己財困，再以不同藉口遊說事主轉錢。結果「真愛」令人盲目，該名六旬「女友」不虞有詐下，短時間內將60萬元轉帳至對方的本地銀行戶口；「男友」得手後，便消聲匿跡。



俊男美女再加專業人士，是近年其中一個網上情緣騙案的慣常手法，騙徒在社交平台、約會軟件用靚相誘惑，又訛稱是專業人士，令人不敵絕世「筍盤」的追求攻勢，結果一連串投資、現金周轉、巨額醫療費、給清關費收海外寄來的貴重禮物，全因被「愛」沖昏頭腦，乖乖奉上。

俊男美女再加專業人士，分分鐘令人誤墮網戀騙局。（「CyberDefender 守網者」facebook）

警方提醒，無論男女都有機會成為騙徒的獵物，騙徒熟悉心理技巧，對準受害人的心靈缺口出手。如在網上遇到陌生人搭訕要加倍小心，可利用搜尋器搜尋對方社交帳戶放的照片是否真確、查看對方帳戶的朋友是否正常。此外，「老派約會是必要的」，可相約對方直接會面及進行視像通話。如對方百般推塘，例如要求買點數卡、過錢，很大機會是騙子。

警方呼籲，市民可使用守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，輸入平台名稱、網址、電話、收款賬號，以了解更多。如想知更多網上情緣騙案手法，可登入https://cyberdefender.hk/romance_scam。