上環天井天降磚頭　水務署職員「中頭獎」披血　屋宇署︰暫時圍封

上環本周五（20日）發生墮物傷人意外，一名水務署職員在蘇杭街44號一間五金店維修水錶時，突然一塊磚頭從店內的牆身跌下，職員走避不及被擊中，登時頭破血流，幸他仍然清醒，自行報警求助，由救護車送往瑪麗醫院治理。



屋宇署回覆《香港01》查詢時表示，現場環境陝窄，加上有不同喉管阻礙通道及視線，現時未能確定有關磚塊從何處墮下，暫時圍封受影響的天井。



上環蘇杭街44號一間五金店有磚頭跌下，一名到場維修水錶的水務署職員被擊中頭部受傷。（梁偉權攝）

屋宇署指出，本周五（20日）下午上環蘇杭街44號一地舖有磚塊墮下事故，屋宇署接獲警方通知後隨即派員到上址視察，得悉天井內有一塊大約20厘米乘10厘米乘10厘米的磚塊從高處墮下。

由於現場環境陝窄，又有不同喉管阻礙通道及視線，現時未能確定有關磚塊從何處墮下。為安全起見，受影響的天井已暫時圍封，署方人員亦提醒地舖佔用人不要進入天井，直至 完成所需的檢查及維修工程 （如需要） ，署方會與相關業主聯絡，要求他們盡快進行檢查及所需的維修，以確保業主或佔用人安全。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上民事法律責任。

涉事水錶位於店內一個牆洞內，事發後有警員探頭入洞內調查。（梁偉權攝）