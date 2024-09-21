港澳國際刑警聯合反恐演習　模擬基建遇恐襲拉人　蕭澤頤到場監察

警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）今日（21日）與國際刑警組織及澳門司法警察局，聯合舉辦代號為「戰風」的「網絡及實體反恐聯合演練2024」。實地演練中，共派出逾230名人員參加，其間更模擬有恐怖分子分別向香港國際機場及澳門電力股份有限公司，發動網絡攻擊，並放置可疑物品及持槍襲擊市民。港澳兩地最終攜手及時制止並拘捕罪犯。「一哥」警務處處長蕭澤頤及副處長（行動）周一鳴亦有到場監察。



機場特警組人員及時制止罪犯。（警方提供相片）

警方指，這次行動屬第二階段演練，是建基於上月（14日）順利完成的第一階段桌上演練，今日把演練移師到實地進行，旨在提升人員應對網絡和實體反恐的能力。在實地演練中，本港、澳門及海外共有超過230名人員參加，包括國際刑警組織、澳門司法警察局、網罪科、機場警區、新界南總區衝鋒隊、爆炸品處理課、機動部隊、香港機場管理局，以及機場保安有限公司。

演練模擬中，有4名恐怖分子分別向香港國際機場及澳門電力股份有限公司發動網絡攻擊，以圖癱瘓主要公眾服務及製造公眾恐慌。演練中，恐怖分子不僅放置可疑物品及操作無人機以製造混亂，更企圖持槍襲擊市民。

面對恐襲圖謀，機場警區和新界南總區衝鋒隊迅速反應，及時制止並拘捕在港涉案的3名恐怖分子。在網絡安全方面，網罪科人員為應對香港國際機場的電腦系統遭受非法入侵，進行了電腦事故應變，數碼法理鑑證及系統復原工作，並與國際刑警組織及澳門司法警察局互換情報，最終由澳門司法警察局在澳門成功拘捕其他涉案在逃的恐怖分子。

警務處處長蕭澤頤及副處長（行動）周一鳴亦到場進行監察。警方表示，希望透過是次演練，加強網絡及實體反恐應變能力，並提升主要基建設施管理機構與警隊處理恐怖襲擊時的溝通協調能力及工作流程效率，以便防患於未然，以及在有需要時攜手火速作出應對。演練首次邀請了畢馬威諮詢（香港）有限公司以網絡安全特別行動小組成員身份提供顧問意見並參與演練，進一步促進公私營機構的合作。