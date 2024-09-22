警一日尋回3迷路長幼　「爆林」救行山翁　助10歲內地童一家團聚

警方昨日（21日）一日內，接連尋回兩名迷路長者及一名來港旅遊的10歲男童。昨午時份，一名七旬翁報案，指在打鼓嶺近老鼠嶺一帶獨自遠足期間迷路。當時天氣不穩，警方迅速趕抵，並確認事主位於麥景陶碉堡附近山路後「爆林」搜索，終成功將其尋回，陪伴他安全落山。



及至傍晚，一名從內地來港旅遊的10歲男童，在港鐵灣仔站與家人失散。北角軍裝巡邏小隊立即在港島沿線港鐵站搜索，最終在北角站尋回該名男童，通知家人接回。

此外，晚約上8時，北角分區軍裝巡邏小隊在春秧街發現一名行動不便老翁，主動上前了解後，發現他前往春秧街買餸後迷路。經耐心了解，終成功聯絡其家人，將老翁安全送回家中。

東區警區在facebook專頁表示，不論長幼和背景，警方會繼續守護每一位市民。今年6月中，各陸上總區已正式接手鐵路警政，東區警區負責港島綫由天后至柴灣共9個港鐵站。

另外，葵青警區亦在facebook專頁，呼籲市民下載「友里蹤跡」應用程式，該程式集合公眾人士力量、配合藍牙定位技術，為尋找患有腦退化症或精神上無行為能力的高危失蹤人士而設。下載了程式的市民，如身邊出現有參與計劃的失蹤者，程式便會自動偵測到，從而讓失蹤者早日與家人團聚。下載連結為：

App Store：https://apps.apple.com/hk/app/友里蹤跡/id1486135760?ls=1

Android：https://play.google.com/store/apps/details...