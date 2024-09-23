海關連日打擊公屋電話訂私煙　3區再拘3買家檢近$1.5萬貨

海關聯同衞生署控煙酒辦公室，自9月19日起展開為期兩周、代號「迅雷」的特別執法行動，在全港打擊公共屋邨內電話訂購私煙活動。繼上周五（20日）秀茂坪接連有買家被捕後，今日（23日）海關再在牛頭角、黃大仙和鑽石山，各拘捕一名私煙買家，合共檢獲3,200支私煙，總市值約14,400元，應課稅值共約10,506元。



海關在牛頭角彩德邨拘捕一名60歲私煙買家，檢獲共1,000支私煙，被捕男子黑布蒙頭由關員押走。（羅日昇攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任戴萬新表示，關員於今午約3時，在彩德邨拘捕一名報稱裝修工人的60歲男私煙買家，檢獲共1,000支私煙，市值約4,500元，應課稅值約3,300元。

海關在黃大仙竹園邨拘捕一名53歲私煙買家，檢獲共1,200支私煙。被捕男子黑布蒙頭由關員押走。（羅日昇攝）

另外，關員於下午約4時，在黃大仙竹園邨，截查並拘捕一名報稱司機的53歲男私煙買家，檢獲共1,200支私煙。海關稅收罪案調查科稅收調查第二組高級調查主任（署任）張家揚表示，檢獲的私煙市值約5,400元，應課稅值約3,900元。

海關在黃大仙竹園邨拘捕一名53歲私煙買家，檢獲共1,200支私煙。（羅日昇攝）

至晚上近8時，海關再在鑽石山鳳德邨截查並拘捕一名報稱售貨員的38歲男私煙買家，檢獲約1,000支懷疑私煙，市值約4,500元，應課稅值約3,306元。

海關在鑽石山鳳德邨拘捕一名38歲私煙買家，檢獲共1,000支私煙。

海關在鑽石山鳳德邨拘捕一名38歲私煙買家，檢獲共1,000支私煙，被捕男子黑布蒙頭由關員押走。

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。若發現人派發私煙傳單，海關亦會轉交衛生署控煙酒辦公室跟進。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/），舉報懷疑私煙活動。市民亦可透過衞生署控煙酒辦公室熱線2961 8823，舉報派發私煙傳單活動。