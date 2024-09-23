港去年近4萬騙案損失逾$90億　警上水匯辦「呃Pop-up」展覽教防騙

撰文：凌逸德
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警方在去年全年錄得近4萬宗騙案，按年增加42.6%，平均每13分鐘便發生一宗騙案，當中逾七成屬網上騙案，每日平均損失高達2,500萬元，全年損失更超過90億元。為吸引市民留意防騙資訊，新界北總區防止罪案辦公室於本月20至30日，在上水匯2樓舉辦名為「呃Pop-up」的反詐騙快閃展覽，讓市民了解時下最熱門騙案手法及防騙攻略。

警方在上水匯舉行「呃Pop-up」反詐騙快閃展覽，讓市民了解時下最熱門騙案手法及防騙攻略。

展覽設有3個主題展區，包括「旅遊優惠專區」、「愛情占卜區」及「投資顧問專區」，市民參觀後可學懂如何分辨真假網店、網上情緣騙財套路及投資騙局陷阱。現場更設有打卡區，參觀者即場下載「防騙視伏APP」及追蹤警方社交平台，更有機會獲得精美紀念品。

警方在上水匯舉行「呃Pop-up」反詐騙快閃展覽，讓市民了解時下最熱門騙案手法及防騙攻略，圖為旅遊優惠專區，以旅遊優惠吸引市民參觀。

是次展覽由新界北總區防止罪案辦公室，聯乘香港青年協會青年違法防治中心負責設計及籌辦，並獲民政事務總署及政府資助計劃支持。新界北總區防止罪案辦公室主任、總督察黃長興表示，展覽以「呃」為主題，期望被「旅遊優惠」或「必賺投資」吸引而來的市民，明白很多騙案其實是圍繞人性的貪婪、懶惰等而設計，並透過是次展覽內容及人員現場解說，增加市民防騙意識。

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香港青年協會青年違法防治中心督導主任梁兆騏指出，當青年抱有「少付出、高回報」的僥倖心態，便很容易為賺快錢而參與違法行為。他認為家長亦扮演重要角色，可以加強與子女溝通，向子女分享不同防罪資訊。他又稱，是次活動別邀請青年擔任防騙大使，希望能夠加入青年的角度，將防騙訊息帶入社區，加強青年及社會大眾的防騙警覺性和危機意識。

警方在上水匯舉行「呃Pop-up」反詐騙快閃展覽，讓市民了解時下最熱門騙案手法及防騙攻略。新界北總區刑事部高級警司毛莉莎（左起）、北區撲滅罪行委員會副主席侯金林、北區民政事務專員賴子堅、新界北總區指揮官助理警務處長林敏嫻、大埔警區指揮官總警司馬偉卿及香港青年協會青年違法防治中心督導主任梁兆騏主禮開幕儀式。
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