港去年近4萬騙案損失逾$90億　警上水匯辦「呃Pop-up」展覽教防騙

警方在去年全年錄得近4萬宗騙案，按年增加42.6%，平均每13分鐘便發生一宗騙案，當中逾七成屬網上騙案，每日平均損失高達2,500萬元，全年損失更超過90億元。為吸引市民留意防騙資訊，新界北總區防止罪案辦公室於本月20至30日，在上水匯2樓舉辦名為「呃Pop-up」的反詐騙快閃展覽，讓市民了解時下最熱門騙案手法及防騙攻略。



警方在上水匯舉行「呃Pop-up」反詐騙快閃展覽，讓市民了解時下最熱門騙案手法及防騙攻略。

展覽設有3個主題展區，包括「旅遊優惠專區」、「愛情占卜區」及「投資顧問專區」，市民參觀後可學懂如何分辨真假網店、網上情緣騙財套路及投資騙局陷阱。現場更設有打卡區，參觀者即場下載「防騙視伏APP」及追蹤警方社交平台，更有機會獲得精美紀念品。

警方在上水匯舉行「呃Pop-up」反詐騙快閃展覽，讓市民了解時下最熱門騙案手法及防騙攻略，圖為旅遊優惠專區，以旅遊優惠吸引市民參觀。

是次展覽由新界北總區防止罪案辦公室，聯乘香港青年協會青年違法防治中心負責設計及籌辦，並獲民政事務總署及政府資助計劃支持。新界北總區防止罪案辦公室主任、總督察黃長興表示，展覽以「呃」為主題，期望被「旅遊優惠」或「必賺投資」吸引而來的市民，明白很多騙案其實是圍繞人性的貪婪、懶惰等而設計，並透過是次展覽內容及人員現場解說，增加市民防騙意識。

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香港青年協會青年違法防治中心督導主任梁兆騏指出，當青年抱有「少付出、高回報」的僥倖心態，便很容易為賺快錢而參與違法行為。他認為家長亦扮演重要角色，可以加強與子女溝通，向子女分享不同防罪資訊。他又稱，是次活動別邀請青年擔任防騙大使，希望能夠加入青年的角度，將防騙訊息帶入社區，加強青年及社會大眾的防騙警覺性和危機意識。