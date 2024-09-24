海關首引傳播權利　打擊非法串流發放收費足球賽事　IT男與父被捕

有收費電視頻道用戶以非法串流技術，將海外足球賽事免費傳播予其他網民觀看。海關近日收到版權擁有人舉報後深入調查，並於周日（22日）突擊搜查樂富一單位及拘捕一對父子，檢獲一批懷疑用作非法串流的電腦伺服器和電子設備，總值約2萬元。海關發現球賽最高峰時有逾200個網上用戶以非法串流的形式收睇足球賽事。今次是海關自版權修訂條例實施以來，首次引用「傳播權利」打擊利用串流技術在網上發放收費足球賽事的侵權活動。



海關於周日（22日）在樂富一住宅單位拘捕2男及檢獲一批電子設備。（海關提供）

海關執法時，非法串流轉播的畫面是英超曼城對阿仙奴的賽事。（海關提供圖片）

海關版權及商標科技罪案調查組高級督察蔡俊威表示，海關近日接獲版權擁有人舉報，指有網上用戶自設網頁，涉嫌在未獲版權擁有人授權下，透過網上串流技術向其他網上用戶傳播受版權保護的收費電視頻道（現場直播的海外足球賽事）。海關在版權擁有人協助下深入調查及鎖定涉案目標，並於周日（22日）晚上執法。

海關在賽事直播期間實時監控網上串流活動，一方面派員利用電腦法證程式監控著透過非法串流連結收看的足球賽事，同時派員突擊搜查一個位於樂富的住宅單位，在單位內檢獲一部由收費電視頻道提供給用戶的電視解碼器、一部懷疑用作非法串流的電腦伺服器、一部用作遙距操作電腦伺服器的手提電話、一批電子設備和音響器材，估計市值約2萬元；海關亦拘捕一對父子，分別是已退休的69歲男戶主，以及43歲報稱電腦程式員的收費電視頻道服務登記人。二人獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關版權及商標科技罪案調查組高級督察蔡俊威交代案情。（黃煦緻攝）

蔡俊威解釋，涉案人士事先登記收費電視頻道去收看足球賽事，但有別於一般用家，涉案人士利用專用的電子設備將電視頻道分流到電腦伺服器上，再透過串流軟件將收費足球賽事傳播給其他用戶觀看。涉案人士又自設網頁，指引用戶可在自己的電腦或流動設備上安裝相應的應用程式，再透過特定的串流連結免費收看收費的足球賽事。

行動中，海關人員依照其網頁指示收看足球賽事，發現串流畫面上有一至兩秒延時。而今次海關電腦法證所人員亦到場支援，透過現場電腦搜證，成功在涉案電腦伺服器內找到監控串流行動的海關電腦網際網絡協定位置（俗稱IP address），保存了重要的數碼證據。海關在現場搜證時，發現球賽最高峰時期，有超過200個網上用戶進入以非法串流的形式去收睇足球賽事。

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海關提醒市民如未獲授權向公眾傳播版權作品，屬刑事罪行。市民亦應該尊重知識產權，避免使用任何形式的串流接收版權作品或收費電視頻道，而涉及非法串流的應用程式或串流連結，一般都是來歷不明，可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來潛在的風險。

根據版權條例，任何人未獲版權擁有人的授權下，為任何包含為牟利或報酬而向公眾傳播作品的貿易或業務、在這些貿易或業務的過程中向公眾傳播版權作品、向公眾傳播版權作品，達到損害版權擁有人利益權利的程度，均屬違法，一經定罪，最高刑罰是監禁4年，及就著每項版權作品罰款5萬元。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過專用舉報罪案電郵賬戶，或是填妥網上表格舉報懷疑侵權活動。