車Cam直擊｜龍翔道的士疑跣軚 撞行家車尾致對方失控翻側
撰文：林澤鋒
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黃色暴雨警告信號生效，天雨路滑，龍翔道今早（24日）發生多宗交通意外。其中，在上午11時11分，兩輛的士沿龍翔道往荃灣方向行駛，至近廣播道花園時懷疑發生碰撞，其中一輛的士翻側，橫亘在快線上，車頭嚴重損毀，消防趕至現場將司機救出，幸仍保持清醒。
從網上車Cam片段可見事發前，兩輛的士分別沿龍翔道往荃灣方向的中線及快線平排行駛，其中四座位的士連番切線，最終在星輝豪庭對開超越五座位的士，但不久後，五座位的士懷疑入彎時「跣軚」，直撞左手邊、中線的四座位的士車尾，導致對方同告失控，最終整架車向左方翻側，橫亘在快線上，五座位的士亦打橫停在路中。
有網民指，昨晚曾在涉事路段跣軚，「呢個位我琴晚都跣咗一嘢，已經鬆哂腳」，有人表示「的士車呔主要係要襟用，所以落雨就唔好揸咁快啦」，亦有網民形容意外是「攬炒」。
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