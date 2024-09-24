海關荔景山路搗毒品倉檢$560萬貨　揭維修工為$1萬「窗框運毒」

海關毒品調查科昨日（ 23日）於葵涌搗破一個由販毒集團操控的毒品儲存倉，檢獲4公斤可卡因及2.5公斤霹靂可卡因，市值560萬元。行動中，海關拘捕一名報稱任職維修工人的34歲男子，揭發有人收取1萬元可觀報酬以「窗框運毒」，數十隻淨重9公斤的窗框內，各暗藏約500克可卡因的鐵通。



海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥交代字件。（陳浩然攝）

海關人員經過情報分析，鎖定目標男子，並在昨日於荃灣區將其拘捕，押解他到荔景山路一個住宅單位毒品儲存倉搜查後，檢獲4公斤可卡因、2.5公斤霹靂可卡因，以及一批毒品包裝工具，毒品市值約560萬元。

被捕男子34歲，報稱任職維修工人，估計他收取1萬元可觀報酬處理毒品。據悉，被捕人有三合會背景。案件明日（25日）於西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥指，人員入屋搜查時，發現一批可卡因仍然收藏於窗框內，相信毒販需先從窗框取出毒品，再利用以上住宅單位，進行毒品儲存及分銷。海關相信該批毒品供應新界區毒品拆家以及用家。

據悉，人員於單位內檢獲數十隻窗框，每隻淨重9公斤。而窗框內部結構有一條可抽取的鐵通，每條可藏500克可卡因毒品。而窗框上無標籤，海關正追查來源。另外，涉事單位佔地500呎，集團從5月起開始租借，月租約1萬多元。

被捕男子34歲，報稱任職維修工人，估計他收取可觀報酬約1萬元處理毒品。（陳浩然攝）

海關留意，販毒集團為了減低風險，選擇租用交通較為不便，人流稀少地區的單位處理藏有毒品的窗框。窗框非常沉重而且包裝完整，可收藏毒品位置有限，當中需要用不同工具才能從窗框中取出毒品，可見販毒集團不惜工本，企圖增加海關執法難度。

海關提醒市民及單位業主，若單位經常發出不尋常聲音，或懷疑從事販毒活動，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。販毒為嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。