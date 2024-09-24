猜猜我是誰｜12長者暑假失$110萬棺材本　兩15及16歲男女學生落網

警方新界南刑事總區破獲12宗「猜猜我是誰」騙案，均發生在7至8月暑假期間。騙徒隨機致電長者，假扮其兒女及親友，索取「保釋金」。12宗案件受害人均是退休長者（69至91歲），合共損失約110萬元「棺材本」；有人更到珠寶店「溶金」兌錢，被機警職員協助揭發。



行動中，警方拘捕兩名集團骨幹，包括一名15歲少女及一名16歲少年，揭發兩人為「搵快錢」，多次收500至1,000元報酬，受詐騙集團指示往長者家中收取騙款。當中，最高一宗涉款20萬元。而今年上半年，警方已就詐騙案拘捕288人，按年增長32.7%。

警方檢獲被捕人犯案時衣物。（王譯揚攝）

今年7至8月，警方接獲12宗「猜猜我是誰」騙案，手法一如既往，騙徒隨機致電及接觸長者，假扮為其兒女及親友，訛稱他們涉及刑事案件被警方扣留，需要現金保釋。

受害長者往往因擔心家人，心急答應繳付「保釋金」，其後另一名騙徒便會假扮受害人兒女的朋友，相約受害人上門收錢，聲稱會轉交他們的子女。當受害人繳款後，成功聯絡上家人，方知受騙。

退休長者被「呃完又呃」 拿金飾到珠寶店溶金被職員揭發

所有受害人均是退休的長者，年齡介乎69至91歲，涉款共約110萬元。12宗案件中，有3名長者被「呃完又呃」，騙徒用不同藉口再次上門索取金錢，令受害人遭受二次傷害，其中一名長者最高損失金額為20萬元。

據悉，其中一名受害人於8月20日接獲騙徒來電後，提交港幣6.6萬元予騙徒。其後，另 一名騙徒再次要求更多保釋金。受害人於是回家提取金器，到珠寶店「溶金」兌錢，職員感可疑從而揭發案件。

警方檢獲被捕人犯案時衣物。（王譯揚攝）

警拘兩15及16歲男女學生 一人犯案12次始落網

警方經過深入調查，翻查大量閉路電視及情報分析，昨日及今日（ 23至24日）拘捕兩名詐騙集團骨幹成員。兩名被捕人為本地學生，分別為15歲少女及16歲少年，兩人互不相識，均在社交媒體上接觸「搵快錢」群組，受詐騙集團操控，每次收取500至1,000元報酬，按指示上門向受害人收錢。

兩人涉嫌「以欺騙手段取得財產」，現正被扣留調查。據了解，被捕少女曾上門收錢犯案多達12次始落網。警方正繼續調查案件，追查集團主腦以及其他骨幹成員下落。

警方新界南總區重案組總督察盧自力（右）及防止罪案辦公室高級督察李金鵬（左）交代案件。（王譯揚攝）

警方呼籲青少年勿因「搵快錢」鋌而走險 未成年亦能入罪

警方新界南總區重案組總督察盧自力指，由於受害人主要為長者，損失的金錢為他們畢生積蓄，對他們造成巨大財務及心理壓力。詐騙集團利用長者關心家人的心態而行騙的卑劣行為，應受社會嚴厲譴責。

此外，12宗案件發生時間正值暑假，犯罪集團以金錢利誘青少年，從事犯法行為例如上門淋油、收債及販毒。警方藉此叮囑青少年不要因一時貪念，因「搵快錢」而鋌而走險。

警方指，千萬不要覺得有關犯案角色輕微，收錢正正是騙局最重要的情節，青少年隨時要面對嚴重的指控，賠上自己的前途。被捕人亦不會因為他的年齡而成為脫罪理由，被捕人即使未滿18歲，犯下販毒及欺詐等罪，亦會被判處監禁。

警方亦建議家長應注意子女行為，例如有否經常外出，打電話傳訊息時神神秘秘，或突然多了錢使用及購買新手機等。家長應多向子女溝通灌輸正確價值觀，防止他們誤入歧途。根據盜竊罪條例，以欺騙手段取得財產罪，一經定罪可最高判監10年。

警方新界南總區重案組總督察盧自力（左）及防止罪案辦公室高級督察李金鵬（右）交代案件。（王譯揚攝）

上半年涉詐騙案被捕人數達288人 按年增長32.7%

警方亦留意到，於過去半年詐騙案數字及損失金額非常嚴重，當中「猜猜我是誰」騙案及「假冒官員」騙案屢見不鮮。今年上半年干犯刑事罪行被捕的青少年，年齡介乎10至20歲，有1541人。詐騙案方面，警方已拘捕288人，按年增長32.7%。

防止罪案辦公室高級督察李金鵬表示，上門收取保釋金的說法純屬虛假，警方絕對不會要求市民向非警務人員，繳付保釋金或其他款項。市民應多向獨居長者宣揚防騙訊息，著他們不要接聽可疑電話，不輕信對方所說的話，不要聽從任何人要求，與外界斷絕通訊來往，不輕易轉賬給其他人。