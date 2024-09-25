十一國慶臨近　警明起兩周打擊交通違例　嚴打黑的及旅遊巴違泊

十一國慶黃金週長假期臨近，警方將於明日9月26日起至10月10日，展開為期兩周代號名為「駒始」的行動，加強打擊涉及公共服務車輛的違規行為，以提高公共服務車輛接載市民及旅客的服務質素，改善訪港旅客在留港期間的旅遊體驗及維持交通暢順。



警方表示，希望透過一連串執法行動，嚴厲打擊的士業界中的害群之馬，並打擊導致嚴重交通阻塞的違泊行為，包括阻止旅遊巴長期停車上落客等的違泊行為。行動期間，警方會對上述違法行為採取嚴厲的執法行動。

的士記分制於9月22日實施。（盧翊銘攝）

此外，「的士司機違例記分制」已於2024年9月22日實施，運輸署已就有關的士司機違規行為中的11項相關罪行，例如濫收車資、拒載等，引入記分制度，並在相關罪行定罪後，對該的士司機作記分。如的士司機於兩年期間累計被記15分或以上，運輸署會向法庭申請取消該的士司機駕駛的士之資格。

的士記分制於9月22日實施。（盧翊銘攝）

的士記分制於9月22日實施。（盧翊銘攝）

警方提醒，如市民或訪港旅客懷疑的士濫收車資或其他違例行為，應記錄司機資料、車牌號碼、時間地點等資訊，並通知警方作出跟進。警方強調，交通安全是所有道路使用者的共同責任，無論職業司機還是乘客，都需要遵守法例；而公共服務車輛的司機，每日接載大量乘客，除了肩負乘客的安全，亦代表著香港的形象。警方亦呼籲各位司機保持專業，共同維持業界及香港的形象。