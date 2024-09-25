水警冰島車禍｜自駕遊夫死妻傷　入境處：已接求助　會按意願協助

據了解，一對水警夫婦在冰島自駕遊期間，於當地時間周二（24日）下午2時許，遇上交通意外，一死一重傷。死者為隸屬水警北分區的34歲男警，傷者則為於水警訓練學校駐守的35歲女警。入境處回覆《香港01》查詢稱，已接獲求助，即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐冰島大使館（大使館）了解情況，並按當事人及其家屬意願提供適切意見及可行的協助。



女傷者駐守水警訓練學校。(資料圖片)

水警北分區一名男警偕同為水警妻子到冰島自駕遊期間發生交通意外。（資料圖片）

入境處表示，在接獲求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐冰島大使館（大使館）了解情況，並按當事人及其家屬意願提供適切意見及可行的協助。該處會繼續與當事人及其家屬、公署和大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件，並按當事人和家屬的意願提供可行的協助。

處方指出，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

據冰島警方表示，事發在當地時間周二（24日），一部車輛在科薩（Fossá）附近的斯卡加斯特倫（Skagaströnd）以北一處名為Skagavegi的地方行駛期間，意外衝出路面後墮河，司機死亡，一名乘客由救護車送往阿克雷里（Akureyri）的醫院救治。警方形容今次是一宗嚴重的交通意外，正調查事發原因，並感謝事發後在場協助救援的民眾。