水警冰島車禍｜自駕遊夫死妻傷 入境處：已接求助 會按意願協助
撰文：凌逸德
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據了解，一對水警夫婦在冰島自駕遊期間，於當地時間周二（24日）下午2時許，遇上交通意外，一死一重傷。死者為隸屬水警北分區的34歲男警，傷者則為於水警訓練學校駐守的35歲女警。入境處回覆《香港01》查詢稱，已接獲求助，即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐冰島大使館（大使館）了解情況，並按當事人及其家屬意願提供適切意見及可行的協助。
入境處表示，在接獲求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐冰島大使館（大使館）了解情況，並按當事人及其家屬意願提供適切意見及可行的協助。該處會繼續與當事人及其家屬、公署和大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件，並按當事人和家屬的意願提供可行的協助。
處方指出，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。
據冰島警方表示，事發在當地時間周二（24日），一部車輛在科薩（Fossá）附近的斯卡加斯特倫（Skagaströnd）以北一處名為Skagavegi的地方行駛期間，意外衝出路面後墮河，司機死亡，一名乘客由救護車送往阿克雷里（Akureyri）的醫院救治。警方形容今次是一宗嚴重的交通意外，正調查事發原因，並感謝事發後在場協助救援的民眾。