騙徒開實體店兌換虛擬貨幣　收$400萬後反鎖客人即逃　兩男被捕

有犯罪集團開設虛擬貨幣兌換店，誘使巿民以現金交易，從而盜竊。警方接報一名男子在深水埗長沙灣道一間虛擬貨幣兌換店，以400萬現金購買加密貨幣時，被職員盜取巨款及反鎖店內。警方經調查後拘捕兩名涉案男子，但同黨及贓款至今去向未明。



據了解，虛擬貨幣兌換店的實體店在深之都商場內。（鄭嘉惠攝）

深水埗警區重案組高級督察梁偉軒稱，本周一（23日）接獲一名43歲男子報案，指他於當日下午攜帶400萬元現金，前往深水埗長沙灣道一個商場內的虛擬貨幣兌換店購買虛擬貨幣。當他將現金交予櫃台的女店員後，對方即進入房間，惟他等待期間感到可疑，欲離開時卻發現被反鎖店內，於是報警。

行動中檢獲一批證物。（鄭嘉惠攝）

警方接報經調查後，於接連兩日（24日和25日）晚上，以「串謀盜竊罪」拘捕兩名男子（23歲及30歲），相信他們聯同女店員在內等多人，策劃開設虛擬貨幣兌換店，趁顧客以現金交易時盜去現金。

該名23歲男子涉嫌串謀盜竊，今日（26日）早上在西九龍裁判法院提堂；30歲男子則扣留調查中，警方正追蹤贓款及其餘涉案人的下落。

涉事虛擬貨幣兌換店現已人去樓空。（鄭嘉惠攝）

涉事虛擬貨幣兌換店現已人去樓空。（鄭嘉惠攝）

據了解，該間虛擬貨幣兌換店在深之都商場三樓。記者到場了解，發現店舖已經空空如也，所有物品都被清空。

今年首9個月 西九龍區有12宗同類案件 涉款逾千萬

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒指出，今年首9個月，西九龍區有12宗同類案件，案中受害人均是親身到加密貨幣店，以現金進行加密貨幣交易時被盜去或取去金錢，或轉出加密貨幣後未收取相關金額而被騙，總牽涉金額約1,080萬。

警方形容犯罪集團開設虛擬貨幣的實體店，有較為妥當的裝修和設計，但不會長時間營業 ，並以成功交易吸引受害人加大交易金額。以今次報案人為例，他於9月初曾兩次以40萬及80萬成功交易。歹徒藉此騙取其信任，事主遂加大投資金額至今次400萬，而騙徒則趁機與其他涉案人盜竊現金。

鄭騏鋒提醒巿民進行虛擬資產投資或交易時，應先到證監會網站核實相關平台是否已獲發牌，選用有信譽的交易平台；如選取實體店舖，亦要選可靠的店舖，例如店舖是否每日營業及其評價等。