有片｜香港仔寵物美容院疑以花灑打狗　27歲男店員涉虐畜被捕

香港仔一名寵物美容院職員懷疑為狗隻沖涼期間以花灑打狗，導致狗隻癱瘓，涉嫌「殘酷對待動物」被捕。遇害狗隻「Holiday」僅11個月大，從流傳的閉路電視片段可見，一名身穿藍色外套的男職員沖身期間，突然拿起花灑頭猛擊Holiday，不久狗狗失去知覺，職員施以心外壓及人工呼吸急救。Holiday雖恢復知覺，但無力走路陷入癱瘓，須尋求進一步治療。



香港仔發生殘酷對待動物事件，狗主周二（24日）帶同兩隻狗狗到利群商場一間寵物美容院洗澡，惟其中一隻11個月大狗狗「Holiday」懷疑遭男職員用花灑扑頭後失去知覺，經急救後才恢復知覺。美容院致電主人回來帶狗狗看醫生，當時Holiday雙腳無力、失禁，更不停流口水。

一段接近3分鐘的閉路電視顯示，一名身穿藍色外套的男職員起初為Holiday沖身，突然拿起花灑頭猛扑狗狗的頭部，之後若無其事繼續為狗狗沖身。不久，他懷疑發現狗狗失去知覺，心知不妙，於是彎身檢查情況，並為其施以心外壓及人工呼吸急救。警方調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕27歲姓黃男職員。

男職員起初為「Holiday」沖身，突然拿起花灑頭猛扑狗狗的頭部。（閉路電視截圖）

男職員為狗狗施以心外壓及人工呼吸急救。（閉路電視截圖）

男職員為狗狗施以心外壓及人工呼吸急救。（閉路電視截圖）

狗主蘇小姐在網上發文，指9月24日下午1時帶同兩隻狗狗到涉案寵物美容院洗澡，至下午2時35分，她接獲該店職員電話，指其中一隻狗狗「Holiday」突然癱瘓，稱已為狗狗急救，着蘇小姐立即帶狗狗看獸醫。蘇小姐於是立即報警，並趕到寵物美容院查看「Holiday」的情況，當時狗狗雙腳無力、失禁，更不停流口水。蘇小姐於是與女店主當面對質，質問「你點整親佢？無理由沖水會咁樣！」，又直指「Holiday」的手部已「彎晒」。

蘇小姐在網上發文控訴涉事寵物美容院。

蘇小姐與女店主當面對質。（影片截圖）

警方到場調查，查看閉路電視片段後發現，該店男職員為「Holiday」洗澡期間，突然大力用花灑扑向狗狗的頭部，蘇小姐表示，「Holiday」被扑頭後即時沒有知覺。事發後，蘇小姐立即帶狗狗看獸醫，經檢驗後，狗狗沒有骨折，腦部沒有受損，但狗狗仍無力走路、身體經常向左傾斜，以及不停流口水，需要留院觀察，醫生亦建議她尋找神經科醫生作進一步治療。

警方表示，9月24日接獲一名30歲女子報案，指其狗隻在香港仔一寵物美容店接受寵物美容服務期間，懷疑曾被不恰當對待。案件交由西區警區刑事調查隊第四隊跟進。經調查後，人員同日拘捕一名27歲姓黃男店員，涉嫌殘酷對待動物。該被捕男子現正保釋候查，須於10月上旬向警方報到。