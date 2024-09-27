警破加密貨幣騙案兼洗黑錢　拉25人涉700萬　女售貨員慘失$160萬

黃大仙警區搗破一個詐騙集團，拘捕25人，他們涉及加密貨幣的騙案及洗黑錢活動，牽涉最少35宗案件，涉款逾700萬元。警方發現其中一名受害人為女售貨員，誤墮投資騙案，慘失160萬元。



警方展開代號「聯鬥」的執法行動，針對加密貨幣相關的騙案及洗黑錢活動，拘捕18男7女。（翁鈺輝攝）

警方拘捕25人 包括主腦、骨幹及傀儡戶口持有人

黃大仙警區刑事部高級督察麥寧峰指，加密貨幣相關的案件佔整體騙案約7%，黃大仙警區錄得類似百分比，情況令人關注。因此黃大仙警區於過去一星期（9月19至26日）進行代號「聯鬥」的行動，針對加密貨幣相關的騙案及洗黑錢活動，瓦解一個利用加密貨幣洗錢的本地犯罪集團，拘捕25人，包括18男7 女（19-65歲），他們報稱地盤工人、侍應及無業等。被捕人包括1名主腦、3名骨幹成員及21名傀儡戶口持有人，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，警方在主腦的住所檢取超過20部電子設備及兩個相信是加密貨幣冷錢包。

2023年5月起營運 涉及最少39宗案件

集團由2023年5月起營運，相信涉及全港最少39宗案件，他們利用傀儡資料開設銀行戶口及加密貨幣交易所的戶口，透過詐騙騙取受害人將款項存入指定傀儡戶口，骨幹成員同時用交易所戶口在平台上與用戶交易（即P2P買賣），利用犯罪得益購買加密貨幣。另外的骨幹成員則將「洗白」了的加密貨幣﹐透過同一個平台或冷錢包，轉移去集團主腦的交易所戶口。

此外，集團以空殼公司在交易所平台開設戶口，進一步隱藏身份。以「錢入幣出」的方式及利用空殼公司隱藏身份的洗錢，逃避警方調查。

警方在主腦的住所內檢取超過20部電子設備及兩個相信是加密貨幣冷錢包。（翁鈺輝攝）

警方在主腦的住所內檢取超過20部電子設備及兩個相信是加密貨幣冷錢包。（翁鈺輝攝）

女售貨員墮投資騙案 失160萬 單一損失最高

黃大仙警區刑事部督察温文健指出，39宗詐騙案中主要是網上投資騙案、網上求職騙案及假客服騙案。受害人共39人，23男16女（19至72歲），職業有文員、學生及家庭主婦等。

損失金額超過700萬港元，單一損失由3,000元至160萬元不等。其中損失金額最大一宗是網上投資騙案，事主是38歲女售貨員，她在社交平台認識騙徒，被誘騙在虛假網站投資，聲稱比其他平台有更高回報的加密貨幣。女事主信以為真，其後一個月內共11次轉帳近160萬元到騙徒9個指定銀行戶口，直至她多次嘗試出金失敗，始報警求助。

這種詐騙手法，正是「訛稱涉及加密貨幣」的騙案手法。另外，間中亦有報導指犯罪集團開設虛假的虛擬貨幣兌換店，聲稱有優惠利益買賣加密貨幣，誘使受害人以大量現金交易，實際是將受害人的現金盜竊。

温文健提醒巿民，進行虛擬資產投資或交易時，應先到證監會網站核實相關平台是否已獲發牌，並選用有信譽的交易平台；如選取實體店舖，亦要選可靠的店舖，例如店舖是否每日營業及其評價等。

警方重申，任何人協助詐騙集團或涉及任何相關的詐騙行為，都有可能觸犯《盜竊罪條例》第210章16A條「欺詐罪」，最高可判監14年。而傀儡戶口持有人，有可能觸犯《有組織及嚴重罪行條例》第455章25條「洗黑錢」罪，最高可判監14年以及罰款500萬港元。所以，市民切勿以身試法，切記「唔租、唔借、唔賣」戶口予任何人。

警方交代案情。（翁鈺輝攝）

投資虛擬資產主要有「三大風險」

區塊鏈合規專業人士協會法律顧問吳文謙稱，區塊鏈合規專業人士協會的成立目標是通過與不同持分者，包括監管機構、執法人員以及業內專業人士合作，提高合規專業人士在區塊鍊和虛擬資產方面的專業知識和技能。

吳指出，虛擬資產是近年新興的議題，討論加密貨幣投資越見普及，但不少人對背後的技術及風險認識有限。他提醒，在虛擬貨幣平台交易存在風險，不法之徒有機會利用這類交易的私密性，將非法資金轉化成虛擬貨幣，再進行多重轉賬，將黑錢洗白。用戶可能會在不知情的情況下參與到非法活動，因而觸犯法律，後果相當嚴重。

吳建議大家在進行相關交易時要格外小心，盡量避免與陌生人大額交易；對於可疑的要求要提高警惕。同時，盡可能保留交易紀錄，包括對話內容及轉賬證明；如發現任何可疑情況，即向平台或警方舉報。

投資虛擬資產主要有「三大風險」：

1.投資風險

虛擬資產價格波動非常大，可能在短時間內大幅升跌。特別是非主流貨幣，有時會有數百倍的波動，甚至可能「歸零」。

2.監管風險

曾經有某個投資平台的事件，令到投資者無法取回自己的錢，或要花長時間才可以討回部分本金。另外，投資平台亦有受黑客攻擊的風險，導致投資者的資金被盜，最終血本無歸。

3.刑事風險

因為很多投資者對虛擬貨幣交易不熟悉，很容易被不法之徒利用個人戶口洗黑錢，最後自己都可能觸犯法律。