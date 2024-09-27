大圍巴士總站抄牌　巴士被罰「牛肉乾」　網民：抄到走火入魔！

昨日（26日）有網民拍攝到一名交通督導員在大圍美田邨巴士總站打擊違例泊車，並對相關巴士發出定額罰款通知書。事件掀起激烈討論，網民不滿該名交通督導員已「抄到走火入魔」，亦有人調侃「好快就輪到MTR（港鐵）啦」；惟亦有人認為該處是行車通道，被罰告票屬合理。



昨日（26日）有網民拍攝到一名交通督導員在大圍美田巴士總站打擊違例泊車，並對相關巴士發出定額罰款通知書。（網上圖片）

網上圖片可見一名交通督導員在大圍美田邨巴士總站，於停泊巴士前埋頭抄牌。「牛肉乾」告票放到巴士水撥，網民關注：「張告票可以攝到咁高，果（嗰）下先係技巧」。不過，有網民理智分析，指照片上巴士停泊的位置並非是巴士站月台位置，亦不是巴士停泊車位，按道理屬於行車通道，因此可被發告票，由巴士公司負責，車長毋須「上身」。

《香港01》正就此事向九巴公司查詢。

有網民關注「牛肉乾」為何能放到水撥位置：「張告票可以攝到咁高，果（嗰）下先係技巧」。（網上圖片）

翻查香港法例第237章 《定額罰款(交通違例事項)條例》，任何人不得將汽車停泊在行人路、行人道、中央分道帶、路旁、路肩或交通島上；或以致阻礙車輛進出毗連車路的處所；或以致阻礙從車路到消防龍頭的通道。

條例另列出免責辯護，但須不損害條例任何其他條文的原則。若某公共巴士正用以或擬用以在香港範圍內以收取個別及獨立車資的方式接載乘客，或接載乘客行走認可及預定的路綫或作認可及預定的用途，而該巴士當時暫時停泊於根據《公共巴士服務條例》(第230章)為此目的所設置的環迴處或總站或其附近的任何地方；或於介乎晚上11時至上午7時之間，在獲得署長書面准許的情況下停泊於總站，即可在就違例事項而進行的法律程序中構成免責辯護。

昨日（26日）有網民拍攝到一名交通督導員在大圍美田巴士總站打擊違例泊車，並對相關巴士發出定額罰款通知書。（網上圖片）

昨日（26日）有網民拍攝到一名交通督導員在大圍美田巴士總站打擊違例泊車，並對相關巴士發出定額罰款通知書。（網上圖片）