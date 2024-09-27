西貢3日35貓遭遺棄　包括豹貓、緬因貓　愛協報警﹕點解要咁做？

香港愛護動物協會今日（27日）在facebook專頁發帖，指過去3晚在西貢共救起35隻不同品種的貓咪，包括唐貓及名種貓，牠們均非常親人，相信原本有主人，現慘遭遺棄。愛協認為事件有可疑，通報警方及漁護署，並發出緊急呼籲，希望市民提供這些貓隻的資料。



香港愛護動物協會今日（27日）在facebook發帖，指過去3晚在西貢共救起35隻多品種貓咪，均非常親人，相信原本有主人，現慘遭遺棄。（愛協fb）

愛護動物協會表示連續3晚（9月24至26日），均接到匿名電話指西貢有貓隻被遺棄。愛協督察分別於9月24日救起14隻貓；9月25日救起13隻；再於9月26日救起8隻，共發現35隻貓。

貓隻在3個不同地方被發現，但全部地點均位於西貢。涵蓋的品種包羅萬有，包括唐貓、英國短毛貓、蘇格蘭摺耳貓、金吉拉貓、豹貓、暹羅貓、阿比西尼亞貓、德文捲毛貓、緬因貓等等。

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愛協認為3宗個案「非常有可疑」，於是將事件通報警方及漁護署，要求進一步調查。愛協目前照顧其中27隻貓，而漁護署就帶走26號救起的8隻貓。愛協指全部貓都非常親人，明顯原本有主人，但大部份貓有一些健康問題，例如貓癬同貓感冒，經過愛協獸醫團隊檢查及照顧後情況穩定。

愛協正了解「係邊個將呢啲貓貓抌出街？佢哋點解要咁做？」，並在facebook發出緊急呼籲，希望市民提供該批貓隻資料。如有線索，請致電2711 1000與愛協聯絡。