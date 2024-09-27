美國空運絨毛藏毒　警聯海關追查共檢$1365萬大麻花　拘兩少年

海關前日（25日）在香港國際機場檢查一批從美國到港、報稱載有絨毛的空運貨物，搜出大麻花。海關與警方聯手，搗破一個位於沙田工廈毒品儲存倉，再檢獲大批大麻花。人員共檢獲約50公斤懷疑大麻花，總市值約1,365萬元。



兩名年僅15歲及17歲少年涉嫌「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」被捕，調查顯示他們分別負責處理毒品倉及擔任販毒集團骨幹成員。案件將於明日（28日）在粉嶺裁判法院提堂。調查人員相信，兩人被數千元的微薄報酬誘使販毒



海關前日（25日）在香港國際機場檢查一批從美國到港、報稱載有絨毛的空運貨物，搜出大麻花。（資料圖片）

警方及海關經緊密合作，海關透過風險評估，於9月25日在香港國際機場檢查一批從美國到港、報稱載有絨毛的空運貨物，揭發絨毛內混有約28公斤懷疑大麻花。

根據情報分析及深入調查後，警方鎖定兩名少年，並在昨晚（26日）於大埔區拘捕該兩名15及17歲少年。兩人分別被暫控兩項「販運危險藥物」罪及一項「串謀販運危險藥物」罪，案件將於明日（28日）在粉嶺裁判法院提堂。

調查顯示，被捕人分別擔當負責處理毒品倉成員及販毒集團骨幹成員。行動中，人員亦成功搗破一個位於沙田坳背灣街一工業大廈的懷疑毒品儲存倉，檢獲約22公斤的懷疑大麻花。

案件將於明日（28日）在粉嶺裁判法院提堂。（資料圖片）

警方指出，有販毒集團抓住青少年「搵快錢」心態，以微薄的酬勞引誘及操控進行毒品活動，例如案中兩名被捕少年，以數千元的微薄報酬被利誘販運毒品；毒販招募他們期間所有承諾，往往只是糖衣毒藥，當少年被捕即要獨自承擔相關法律刑責，前途盡毀。

警方強調大麻及其製品均屬毒品，受相關條例管制，青少年不要低估販毒的刑事責任。警方亦譴責毒販禍害青少年，利用他們進行販毒活動，警方將會引用法例，向涉及利用青少年販毒的不法之徒申請加刑。販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。