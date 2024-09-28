觀塘美嘉工業大廈單位起火　消防升雲梯救人　老翁攜貓狗逃生

觀塘發生火警。今日（28日）晚上約8時34分，警方接報指觀塘偉業街146號美嘉工業大廈一個單位起火冒煙。消防趕至動用一條喉及兩隊煙帽隊灌救，救出多人包括老翁，幸均無恙；另有約50人自行疏散，並有人帶同貓狗逃生。警方正調查火警起因。



消防於晚上11時左右發出停止動員訊息。據了解，起火原因疑為空氣清新機電線短路。



觀塘美嘉工業大廈一個單位起火，消防在5樓一個單位救出一名老翁及其飼養的一隻貓和一隻狗，貓咪由老翁抱起，小狗則由警員協助照顧。（梁偉權攝）

現場消息稱，起火的是5樓一個單位，被用作貨倉，疑有人在內飼養甲蟲。消防在5樓一個單位救出一名姓楊老翁，以及他飼養兩隻同為3歲雌性的貓和狗。楊伯事後受訪稱，消防一度着他暫時不要離開單位，並要用濕毛巾堵住門縫；又指現場走廊曾經很大煙 ，但他被帶落樓時煙已大致消散，他亦幸無受傷或不適。

同層一個單位一名女租戶表示，其單位內仍有兩隻天竺鼠及一隻龜被困，她向警員求助時神情緊張，警員稱消防已大致救熄火勢，待現場安全後會安排租戶上樓檢查。

觀塘美嘉工業大廈一個單位起火，消防在5樓一個單位救出一名老翁及其飼養的一隻貓和一隻狗，貓咪由老翁抱起，小狗則由警員協助照顧。（梁偉權攝）

觀塘美嘉工業大廈一個單位起火，消防在5樓一個單位救出一名老翁及其飼養的一隻貓和一隻狗。（梁偉權攝）

觀塘美嘉工業大廈一個單位起火，消防出動一條喉及煙帽隊到場灌救。（梁偉權攝）

消防員升起雲梯在6樓一單位救出2男3女。被救梁先生接受訪問時提到，當時他在租用的單位內拍攝，火警時未有聽見異常聲響，只是望出窗外見到消防車。當時他身處的單位內沒有煙或異味，亦沒有消防敲門着他疏散；其後消防擔心後樓梯仍有煙，所以用雲梯救出他與單位內另一名男性朋友。至於同樣獲救的3名女子，相信為同層租客，從同一單位窗口離開，梁先生表示並不認識她們。

6樓租戶梁先生由雲梯救離。（梁偉權攝）

消防到場架雲梯救走被困市民。（梁偉權攝）