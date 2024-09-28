有片｜香港仔的士「打保齡」輾過野豬群　途人喝止無果　一豬喪命

香港仔今晚（28日）發生的士撞斃野豬車禍。網上片段顯示，一輛的士沿香港仔水塘道上斜，如「打保齡」般迎頭高速撞上野豬群，野豬被捲入車底，被的士輾過。有車cam片段拍攝到，當時有途人高聲大叫「喂！唔好呀！」，惜未能喝停的士。其中一隻捱撞當場不治，漁護署人員奉召到場檢走屍體；其餘野豬則負傷自行逃去。



涉事的士沿香港仔水塘道上斜，野豬群則在的士前方迎頭落斜。（車cam L（香港群組）/Rin Tung）

網上流傳片段顯示，當時有兩大三小野豬，正沿行車線相反方向，慢悠悠下坡。突然一輛的士高速駛上斜，即將迎頭撞上野豬群，有途人見狀喝斥「喂！唔好呀！」，惟的士未能及時收掣，猶如「打保齡」般猛烈撞倒野豬群，影片傳出野豬悲鳴慘叫聲，有野豬捲車底被的士輾過後倒地毫無反應，亦有一隻大野豬被的士邊推前邊翻滾，另一野豬負傷勉強站立。涉事的士撞上野豬後，駛前兩個車位始停下；尾隨另一輛的士則及時停車。

有網民質疑的士司機是否蓄意撞上野豬，更有人憤慨留言指野豬一家被的士司機「買起」（謀殺），司機行為「如同殺人」；但也有人認為的士司機不是刻意撞向野豬，反問「邊個會特登撞爛自己架車及跟一堆煩手尾？」

警方表示，於晚上約7時28分接獲報案，指一輛的士沿水塘道上斜方向，駛至香港仔浸信會對開，撞倒一群野豬，其中一隻當場死亡，另一隻則負傷自行逃去。警方召漁護署人員到場檢走野豬屍體。案件列作「交通意外無人受傷」處理。